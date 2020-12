Na świecie króluje Bad Bunny

Na pozycji lidera wśród artystów (najwięcej odtworzeń) niezmiennie od 2018 roku, znajduje się Taco Hemingway, którego singiel „Polskie Tango” uplasował się na czwartym miejscu zestawienia najpopularniejszych utworów bieżącego roku. Drugą pozycję zajął Quebonafide, awansując o 5 miejsc w stosunku do ubiegłego roku. Ale to jego hit „BUBBLETEA” w duecie z Darią Zawiałow był na szczycie, zaś album „ROMANTIC PSYCHO” drugi w podsumowaniu najpopularniejszych płyt. W tej kategorii zwyciężył debiutant Mata oraz jego „100 dni do matury” Miejsce w rankingu top 5 utrzymuje także Bedoes. Wśród najpopularniejszych artystów pojawili się również Lanek. Tegoroczny ranking przyniósł zaskoczenia. Na siódmej pozycji zadebiutowała bowiem sanah, której utwór „Szampan” nuci cała Polska. To ona zajęła czwarte miejsce w rankingu albumów z płytą „Królowa Dram”. W podcastach do czołówki również dołączył debiutant. Z drugiego miejsca w roku ubiegłym na pozycję tegorocznego lidera wysunął się kanał „Kryminatorium”. Tuż za nim ulokowali się kolejno: „Ja i moje przyjaciółki idiotki”, „Dwóch Typów Podcast”, „Tu Okuniewska” oraz wspomniany debiut w rankingu, podcast „Kwadrans na angielski”, który zamyka listę top 5.

Polska



Najpopularniejsi artyści:



Taco Hemingway

Quebonafide

Lanek

Bedoes

Mata



Najpopularniejsze utwory:



Quebonafide, Daria Zawiałow, Duit - BUBBLETEA

The Weeknd - Blinding Lights

Sobel - Impreza

Taco Hemingway, Lanek - Polskie Tango

Mata -100 dni do matury



Najpopularniejsze albumy:



Mata - 100 dni do matury

QUEBONAFIDE - ROMANTIC PSYCHO

Bedoes - Opowieści z Doliny Smoków

sanah - Królowa dram

Białas - H8M5



Najpopularniejsze podcasty:



Kryminatorium

Ja i moje przyjaciółki idiotki

Dwóch Typów Podcast

Tu Okuniewska

Kwadrans na angielski



Dane globalne:



Najpopularniejsi artyści:



Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd



Najpopularniejsze artystki:



Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey



Najpopularniejsze utwory:



The Weeknd - Blinding Lights

Tones and I - Dance Monkey

Roddy Ricch - The Box

Imanbek and SAINt JHN - Roses - Imanbek Remix

Dua Lipa - Don’t Start Now



Najpopularniejsze albumy:



Bad Bunny - YHLQMDLG

The Weeknd - After Hours

Post Malone - Hollywood’s Bleeding

Harry Styles - Fine Line

Dua Lipa - Future Nostalgia



Najpopularniejsze podcasty:



The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Daily

Call Her Daddy

The Michelle Obama Podcast