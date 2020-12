Bob Dylan sprzedał prawa do wszystkich swoich piosenek

Bob Dylan sprzedał firmie Universal Music prawa do wszystkich swoich piosenek nagranych przez ponad 60 lat kariery. Wśród utworów, które znalazły się w katalogu są między innymi niezwykle popularne „Blowin’ in the Wind”, “Like A Rolling Stone”, “Forever Young” czy “Knockin’ On Heaven’s Door.

Oficjalnie firma nie ujawniła ile zapłaciła za utwory artysty, ale eksperci szacują, że mogło być to około 300 milionów dolarów. - Reprezentowanie dorobku jednego z największych autorów utworów wszechczasów, którego kulturowego znaczenia nie sposób przecenić, jest zarówno przywilejem, jak i odpowiedzialnością - powiedział Jody Gerson, dyrektor generalny Universal Music Publishing Group. - Nie jest tajemnicą, że sztuka pisania utworów jest podstawowym kluczem do tworzenia wielkiej muzyki. Nie jest też tajemnicą, że Bob jest jednym z największych praktyków tej sztuki - dodał prezes zarządu Universal Music Lucian Grainge. - Jego utwory są doskonałe i poruszające, piękne i inspirujące, głębokie i prowokacyjne. Są ponadczasowe niezależnie od tego czy powstały pół wieku temu czy wczoraj - zaznaczył.