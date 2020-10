Stevie Wonder powraca po 15 latach

W równie zaskakujący sposób Wonder poinformował, że wyda utwory we własnej wytwórni, rezygnując ze współpracy z Motown, gdzie nagrywał od 1962 roku.

Wonder powiedział, że zaczął pisać „Where Is Our Love Song”, kiedy miał 18 lat w 1968 roku. Przychody ze sprzedaży piosenki wesprą Feeding America, fundusz pomocy dla potrzebującym rodzinom.

Drugi utwór, „Can't Put It in the Hands of Fate”, był komponowany przez kilka lat, w ostatnich miesiącach został uzupełniony o nowy tekst: "Na początku napisałem o związku, a potem pomyślałem o tym, co się dzieje z naszym światem i uznałem, że nie możemy oddać naszej przyszłości w ręce losu. Trzeba głosować".

W utworze występują Busta Rhymes i Rapsody



Wonder nie wykluczył też nagrania płyty utrzymanej w styku pod tytułem „Gospel Inspired by Lula” - na cześć swojej matki.