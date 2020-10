Zmarł Gordon Haskell

Solową popularność zawdzięczał nagranej w 2001 roku piosence "w starym stylu" nagranej za 200 funtów - "How Wonderful You Are". Dotarła do drugiego miejsca angielskiej listy przebojów, ustępując jedynie duetowi Robbie Williams - Nicole Kidman.

W kwietniu 2002 roku ukazał się album "Harry's Bar", promowany właśnie nagraniem "How Wonderful You Are".



Tak powrócił artysta, który w połowie lat 60. współpracował z League of Gentlemen, Quotations.



W 1970 roku dołączył do grupy King Crimson, zastępując basistę i wokalistę - Grega Lake'a. Grał na "In The Wake Of Poseidon" z 1970 roku i "Lizard" z 1971. Nie miał dobrych wspomnień ze współpracy z Robertem Frippem.





Potem współpracował z Cliffem Richardem, Otisem Reddingiem, Timem Hardinem, Alvinem Lee i Van Morrisonem.



Potem zniknął z list przebojów. Grał w klubach i barach, najpierw przez 10 lat w Danii, potem w Anglii.



Gordon Haskell, "How Wonderful You Are"