Nie żyje Bonnie Pointer, współzałożycielka Pointer Sisters

Ona i jej siostry zasłynęły jako nagradzane Grammy Pointer Sisters, najbardziej znane z przebojów "Jump (For My Love)" i "I'm So Excited".

- Nasza rodzina jest załamana - powiedziała w poniedziałek jej siostra Anita dla Associated Press. - W imieniu mojego rodzeństwa oraz mnie i całej rodziny Pointerów prosimy o modlitwy w tym czasie - dodała.

Bonnie i jej siostra June Pointer pierwotnie występowały jako duet, a później dołączyły do ??nich siostry Anita i Ruth.

Pointers Sisters stały się popularne w latach 70. i zdobyły pierwszą ze swoich trzech nagród Grammy za piosenkę "Fairytale" w 1975 roku.

Bonnie odeszła z grupy, aby kontynuować karierę solową dwa lata później, ale sukces Pointer Sisters trwał aż do lat 80. i 90. Zostały nagrodzone gwiazdą na Hollywood Walk of Fame w 1994 roku.

Na początku tego roku Anita i Bonnie Pointer wydały singiel poświęcony swojej siostrze June, która zmarła w 2006 roku.

Ich siostra Ruth jest jedyną, która nadal występuje pod szyldem Pointer Sisters, wraz z córką i wnuczką.