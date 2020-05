Kazik: Wizyta Kaczyńskiego na cmentarzu mnie zbulwersowała

Pytany o płytę "Zaraza" Kazik powiedział, że nie ma wrażenia, że jest ona polityczna. - Jest bardzo aktualna. Jeszcze 29 marca nie było nic - dodał. - Ponieważ nie dało się zrobić płyty z Kultem, nie dało się zebrać Kultu, to zrobiłem to z gitarzystą Kultu, Wojtkiem Jabłońskim, który jest bardzo zdolnym człowiekiem, umie grać na wszystkim, więc zagrał na wszystkim - mówił.

W RMF FM Kazik Staszewski wyznał, że wizyta prezesa PiS na cmentarzu bardzo go zbulwersowała. - Była to rzecz, która mnie ogromnie poruszyła, zresztą nie tylko mnie. Odniosłem wrażenie, że - niezależnie od opcji politycznych - każdy odczuł gruby nietakt w tego rodzaju zachowaniu - powiedział artysta.

"Losowo zagłosuję, bo wszyscy oni się nie nadają kompletnie"

Kazik był też pytany, czy poprze kogoś w wyborach prezydenckich. Odparł, że jego stosunek do władzy jest zawsze bardziej negatywny niż pozytywny. Ocenił, że nie jest dobrze, by wszystkie ośrodki władzy znajdowały się w jednym ręku.

Dopytywany, czy te słowa oznaczają, iż będzie głosował na opozycyjnego kandydata, Kazik Staszewski odpowiedział: - Być może tak.

- Losowo zagłosuję, bo wszyscy oni się nie nadają kompletnie - dodał.

Zdaniem Kazika, opozycja dąży do tego, aby "w jakikolwiek sposób obalić prezydenta" Andrzej Dudę, "nie dać mu wygrać". - Na to jest jeden sposób - nie dopuścić go do zwycięstwa w pierwszej rundzie. Bo w drugiej to już nie będzie żadne głosowanie na prezydenta tylko to będzie plebiscyt - mówił.

Wyznał, że ma dysonans. - Żaden z kandydatów opozycji mi się nie podoba, ale jak nie pójdę, to znowu wszystkie ośrodki władzy będą w jednym ręku - dodał Kazik.