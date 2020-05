Kazik: Każda władza ma aktywnych kretynów

- Prezydent Duda nie zna realiów, podejrzewam, rynku muzycznego, więc radziłbym mu się nie wypowiadać na tematy, o których nie ma pojęcia - powiedział Kazik Staszewski, odnosząc się do słów prezydenta, że na piosence "Twój ból jest lepszy niż mój" zarobi "grube pieniądze". W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem lider Kultu stwierdził także, że nie ma poczucia, by utworem naruszył sferę prywatną prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Ludzie stanowiący rozporządzenia uważają, że prawo ma obowiązywać prosty lud, a nie ich. O tym jest piosenka - podkreślił.

- Pomysł na "Zarazę" wziął się stąd, że wybuchła zaraza i wszelkie plany, które mieliśmy, powoli zaczęły upadać - powiedział Kazik, pytany o genezę nowej płyty. Dodał, że epidemia zatrzymała trasę koncertową Kultu, zamknięcie granic uniemożliwiło nagranie płyty zespołu, przekreślone zostały też plany wakacyjne, "wymarzona przez wiele, wiele lat wycieczka do Izraela". - Jak te wszystkie rzeczy odpadły, łącznie z koncertami, z próbami, z odpoczynkiem, to poczułem jakiś ład wewnętrzny i spokój. Nagle nic nie trzeba było musieć, nigdzie pędzić, no ale ile można kontemplować? - zaznaczył Staszewski. Poinformował, że prace nad "Zarazą" trwały od 29 marca do 21 maja. Poniżej dalsza część artykułu

"To było bardzo, bardzo niestosowne" Pytany o utwór "Twój ból jest lepszy niż mój" Staszewski wyznał, że o wizycie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu 10 kwietnia dowiedział się przypadkowo "skacząc po kanałach". - Co ciekawe, nie było zakazu wejścia na cmentarze. To leżało w gestii administratorów cmentarzy, którzy gremialnie w większości bliskiej 100 proc. zadecydowali, że cmentarze będą zamknięte, że ludzie nie będą mogli w ten wyjątkowy dzień odwiedzić swoich bliskich - powiedział Kazik. - To, muszę przyznać, bardzo mnie poruszyło - podkreślił. - To było bardzo, bardzo niestosowne. Jeżeli ktoś z otoczenia prezesa Kaczyńskiego myślał, że to ujdzie i nikt na to nie zareaguje, no to świadczy o poziomie tych doradców, moim zdaniem, troszeczkę źle - dodał.

"Liczyłem, że będzie trochę hałasu" W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Kazik powiedział także, że piosenka "Twój ból..." nie miała promować "Zarazy". - Chciałem dać znak, że żyję, że nie siedzę w domu i nie dołuję się odwołanymi koncertami, nie czekam na dotację tylko że staram się w tej wyjątkowej sytuacji jakoś zorganizować. Jako zajawkę trzeba było puścić jakąś piosenkę. Jedyną w tym momencie skończoną piosenką akurat był "Twój ból jest lepszy niż mój" - mówił dodając, że powodem wyboru utworu było tez to, że dotyczył "w miarę aktualnego wydarzenia". - Oczywiście liczyłem, że będzie trochę hałasu przy tym, ale to, że coś takiego się wydarzy, zakończone praktycznie likwidacją Programu Trzeciego w jego postaci, jaką znamy od 45 lat, no to najlepszy pijarowiec by mi tego nie wymyślił - powiedział.

"Każda władza ma aktywnych kretynów" Jacek Nizinkiewicz spytał Kazika, czy po fali odejść z Trójki nie ma wrażenia, że za rządów PiS dochodzi do ograniczenia wolności słowa. - Muszę przypomnieć, że dokładnie 30 lat temu miałem bardzo podobną sytuację z Programem Trzecim - odparł artysta. Tłumaczył, że złożony z fragmentów przemówień m.in. Edwarda Gierka, Władysława Gomułki i Wojciecha Jaruzelskiego utwór Kultu "45-89" po jednej emisji został zdjęty z anteny, a został przywrócony po dwóch miesiącach. - W latach bodajże 1992-93 byłem ciągany po prokuratorach za piosenkę "Jeszcze Polska...", gdzie jest szlagwort "coście s... uczynili z tą krainą" - wspominał. - Byłem ścigany nie z powództwa cywilnego, że kogoś obraziłem, tylko z karnego, było doniesienie jakiegoś senatora. Śledztwo zostało umorzone - dodał. - Każda władza ma aktywnych kretynów, którzy po prostu z igły robią widły i nic się na to nie poradzi - powiedział Staszewski. - Nie traktuję tego jako zamachu na swoją wolność, bo każde radio ma prawo puszczać to, co prowadzącemu się podoba - zaznaczył. - Ja tu jakiegoś naruszenia wolności swojej nie widzę, natomiast o poziomie kadr partyjnych to świadczy bardzo źle - dodał. Zapewnił, że nie wierzy w zarzuty pod adresem Marka Niedźwieckiego, że w ustalaniu kolejności utworów na liście przebojów dochodziło do manipulacji.

"Radziłbym prezydentowi nie wypowiadać się na tematy, o których nie ma pojęcia' Artysta był też pytany o pojawiające się głosy, że umówił się z Niedźwieckim na przeprowadzenie całej akcji w celu uzyskania promocji, co miałoby mu dać sukces finansowy. O tym, że Kazik "dzięki temu niezwykłemu lansowi" "zarobi grube pieniądze" mówił w rozmowie z TVP Info prezydent Andrzej Duda. Staszewski odparł, że sprzedaż płyt w porównaniu z koncertami nie przynosi "praktycznie żadnych dochodów", a płyty służą "tylko temu, żeby pokazać, że jakiś wykonawca istnieje albo zrobił jakąś fajną piosenkę, to wtedy ludzie przyjdą na koncerty". - Więc z czego mielibyśmy zapłacić, żeby umieścić utwór na pierwszym miejscu i czemu by to miało służyć? - spytał. - Prezydent Duda nie zna realiów, podejrzewam, rynku muzycznego, więc radziłbym mu się nie wypowiadać na tematy, o których nie ma pojęcia, tak jak ja staram się nie wypowiadać na tematy, o których nie mam pojęcia, a to jest nagminne w Polsce. Pyta się, nie przymierzając, szewca, co sądzi o Trybunale Konstytucyjnym - podkreślił. Pytany, czy weźmie udział w najbliższych wyborach prezydenckich Kazik odparł, że jeszcze nie wie. - Z jednej strony, nie chodziłem na wybory, z drugiej - bardzo jest niedobrze, jak wszystkie ośrodki władzy są skupione w jednym ręku - zaznaczył. - Pójdę i zagłosuję na kandydata opozycji, chyba losowo nawet to zrobię - dodał. Dopytywany, czy w drugiej turze zagłosuje na Andrzeja Dudę, Staszewski powiedział: - Nie.