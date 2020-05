Duda o Kaziku: Zarobi grube pieniądze dzięki temu lansowi

"To jest ważny element wolności słowa"

- Natomiast piosenka - śpiewać każdy może. Ja też lubię sobie czasem zaśpiewać i mam do tego prawo, i można też poprzez piosenkę wyrażać swoje odczucia - mówił Duda zastrzegając, że "oczywiście nie wolno nikogo obrażać".

- Piosenka jest piosenką, jest elementem artystycznej ekspresji i ja uważam: artysta śpiewa - tak, ma prawo do tego, żeby tworzyć - tak, ma prawo do śpiewania - tak. Jeżeli ludzie chcą go słuchać, proszę bardzo, powinni móc go słuchać. To jest dla mnie bardzo proste i jasne w demokratycznym kraju, ja tutaj nie mam co do tego wątpliwości, to jest ważny element wolności słowa - zaznaczył.