Cieszanów Rock Festiwal - można wylicytować dożywotni karnet

Mimo zapowiadanej wirtualnej edycji, emocje wokół CRF nie słabną. Wprost przeciwnie. Do akcji przystąpili fani festiwalu, którzy masowo deklarują chęć zachowania biletu i szukają nowych sposobów na wsparcie dla ulubionej imprezy.

Epidemia koronawirusa uruchomiła nowe społeczne zachowania. Jednym z nich jest odpowiedzialna postawa konsumentów. Mimo ekonomicznego kryzysu ludzie postanowili wspierać finansowo swoje ulubione miejsca, marki i wydarzenia. Tak się dzieje w przypadku Cieszanów Rock Festiwalu, który w zeszłym tygodniu, z powodu pandemii i rządowych restrykcji dotyczących imprez masowych, przeniósł tegoroczną edycję do Internetu. Organizatorzy zapowiedzieli koncerty online zespołów z tegorocznego lineupu, wirtualny Przegląd Zespołów oraz akcje społeczne na grupie facebookowej POLE NAMIOTOWE CRF.

– Zaraz po wydaniu oświadczenia dostaliśmy masę wiadomości z pytaniami jak nas wesprzeć. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu nasi fani masowo deklarują chęć zachowania biletu na przyszły rok. Dużą popularnością cieszy się również internetowa aukcja ZŁOTEGO KARNETU CRF organizowana przez Allegro, w ramach akcji wsparcia dla kultury #złotybilet. Cena karnetu gwarantującego dożywotni wstęp na wszystkie edycje CRF, w kilka zaledwie godzin przekroczyła 2 tysiące złotych. To wielki gest solidarności z naszymi współpracownikami, artystami i mieszkańcami Cieszanowa – tłumaczy Artur Tylmanowski, dyrektor artystyczny festiwalu.



Dotychczasowe statystyki mówią, że z opcji zwrotu biletów zazwyczaj korzysta ok. 80 % konsumentów. W dobie koronawirusa tendencja ulega wyraźnej zmianie, przechylając szalę na stronę organizatorów. Skąd ta zmiana? Artur Tylmanowski twierdzi, że dużo zależy od filozofii samych festiwali.

– CRF od samego początku stawiał na budowanie relacji z festiwalowiczami. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Ostatnie wydarzenia udowodniają to, że nastała era społecznie odpowiedzialnych uczestników. Fani CRF stanęli na wysokości zadania. Jesteśmy im bardzo wdzięczni i z pewnością długo nie pozostaniemy dłużni – dodaje dyrektor CRF.

Zapytaliśmy o zdanie samych zainteresowanych. Dlaczego, mimo niepewnej przyszłości i gospodarczego kryzysu, zachowują swoje bilety na kolejne edycje, zamiast szybko odzyskać wydane pieniądze?

Leszek Woszczak: nie zwracam biletu byście wiedzieli że was potrzebujemy.

Marcin Orzeł: Karnet na 2020 zachowałem i mało tego - licytuję również złoty karnet :) sam pracuje na codzień w branży rozrywkowej i koncertowej i wiem jak ważne teraz jest aby uczestnicy imprez przełożonych nie rezygnowali z zakupionych biletów i karnetów. Organizatorzy dzięki temu mogą zachować zlecenia dla techniki, ochrony, medyków, gastronomów i wielu innych - to są tysiące ludzi. Dodatkowo dzięki skutecznemu przełożeniu wydarzenia pozostają z nami sponsorzy którzy również dokładają sporą cegiełkę do budżetu wydarzenia. Po prostu - zachowany karnet to zachowane miejsca pracy :) dla nas to szczególnie ważne dzisiaj, żeby przemysł wydarzeń wracając za jakiś czas do normalnej pracy mógł korzystać ze sprawdzonych podwykonawców, freelancerów i dostawców. Jeśli nie zadbamy o to dzisiaj to za rok te firmy, Ci ludzie znikną z rynku a koncerty, konferencje, wystawy i inne wydarzenia nie będą już tej samej jakości - będziemy budować branżę od nowa a to zajmie lata.

Paulina Bereziewicz: Bo jak większość wie takiego klimatu festiwalu nie ma nigdzie, a sama obecność jest zbawienna na dla duszy.

Grzegorz Szot: Dlaczego nie zwracamy? Odpowiedź jest oczywista, po co zwracać skoro wiadomo, że jak tylko los na to pozwoli przyjedziemy w 2021 i 2022 i 2023 i w kolejnych latach. Festiwal się zmienia (może nie w każdym aspekcie na lepsze) ale nadal jest to Cieszanów Rock Festiwal- ze swoim specyficznym małomiasteczkowym klimatem (nie do podrobienia), wspaniałą muzyką i fantastycznymi ludźmi. Przyjeżdżamy od początku istnienia festiwalu i przyjeżdżać będziemy nadal.

Cieszanów Rock Festiwal, licząca 10 lat impreza rockowa organizowana przez Gminę i Miasto Cieszanów i agencję Arto-Music&Media, to jeden z najprężniej rozwijających się festiwali muzycznych w kraju. Niegdyś nazywany podkarpackim Woodstockiem i następcą Jarocina, dzisiaj tworzy własny festiwalowy styl łączący tradycję i klimat dawnych festiwali z nowoczesną komunikacją i zaangażowaniem społecznym. Wydarzenie idealne dla fanów plenerowych koncertów ceniących sobie kameralność i przyjacielską atmosferę.

Niezapomniane występy czołówki polskiego rocka, zagraniczne gwiazdy, Przegląd Zespołów, zabawa nad kąpieliskiem i całonocne imprezy na polu namiotowym, tworzą unikalny klimat i co roku przyciągają tysiące uczestników. Ponadto festiwal obfituje w wydarzenia towarzyszące tj. rockoteki, wystawy fotograficzne, warsztaty muzyczne i turnieje sportowe oraz spotkania z artystami w Strefie Fan.