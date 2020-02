Ostatni teledysk z udziałem Romualda Lipki

„Gdyby jutra nie było”



Wyobraź sobie, że

To nasz ostatni dzień

Ślepa ulica nas tu prowadzi

Naprawdę szkoda łez

Nie ma planety B

Na święto ognia nic nie poradzisz



Ostatni pociąg w ostatni rusza lot

Słońce zachodzi, idzie noc



Bo gdyby jutra nie było

Ocalić trzeba nam miłość

To tylko liczy się

Na tej planecie łez



Niech nie rdzewieje nadzieja

Ocalić trzeba wspomnienia

I wierzyć trzeba,

Że znów obudzimy się



Jeśli to tylko sen

Nie może spełnić się

Niechaj nie porwie nas wir cyklonu

Czy jesteś gotów, by

Pokonać brudne sny?

Nie bać się błysku, ani gromu?



Niech czarna cisza nie dopadnie nas

Serce zabrania nam się bać



Bo gdyby jutra nie było

Ocalić trzeba nam miłość

To tylko liczy się

Na tej planecie łez



Niech nie rdzewieje nadzieja

Ocalić trzeba wspomnienia

I wierzyć trzeba,

Że znów obudzimy się