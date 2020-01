USA: Piosenkarz zmarł na scenie w trakcie występu

71-latek doznał zawału serca w czasie występu w Santa Rosa Beach.

Piosenkarz początkowo występował z zespołem The X-Rays. W 1985 roku rozstał się z nim zaczynając karierę solową.

Olney był autorem 20 solowych albumów. Ostatni - "This Side Or The Other" ukazał się w sierpniu 2018 roku.

"Ubiegłej nocy straciliśmy Davida Olney'a, jednego z najlepszych kompozytorów, z którym miałem okazję grać" - napisał w niedzielę na Facebooku Scott Miller.

"David grał piosenkę, kiedy nagle przerwał, powiedział "przepraszam" i głowa opadła mu na klatkę piersiową. Nie upuścił gitary, nie spadł ze stołka. Jego śmierć była łagodna jak on" - dodał Miller.

"Olney był w trakcie swojej trzeciej piosenki, kiedy przerwał, przeprosił i zamknął oczy. Był bardzo spokojny, siedział na krześle z gitarą w rękach" - relacjonowała z kolei Rigby.