John Frusciante wraca do Red Hot Chili Peppers

"Drogi Red Hot Chili Peppers i gitarzysty Josha Klinghoffera po 10 latach współpracy się rozchodzą" – napisała grupa na Instagramie. "Josh jest fantastycznym muzykiem - szanujemy go i kochamy. Jesteśmy głęboko wdzięczni za czas z nim spędzony". Josh, prywatnie przyjaciel Frusciante, zastąpił go, gdy John po raz drugi postanowił odejść z zespołu. Teraz powraca do składu. Po raz pierwszy odszedł w 1992 r., nie radząc sobie ze zmęczeniem i narkotykami po sukcesach płyty „Blood Sugar Sex Magic”. Skład uzupełnił wówczas Dave Navarro.

