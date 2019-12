Krzysztof Grabowski: 90 proc. tekstów sprzed 35 lat można odnieść do dzisiaj

Jeden z członków zespołu, Krzysztof Grabowski, zapytany, czy wciąż czuje utwory, które były pisane i komponowane lata temu, powiedział, że „w przypadku Dezertera to jest trudna sprawa”. - Rzeczywiście możemy powiedzieć, że to było pisane 35 lat temu, w zupełnie innych okolicznościach społeczno-politycznych. Z wielką przykrością muszę stwierdzić, że 90 proc. tych tekstów jest czytanych również dzisiaj i jest odbierana w sposób taki, że można odnieść je do dzisiejszej rzeczywistości - stwierdził muzyk. - Mimo że były pisane w kompletnie innych warunkach, innym kontekście. Ale okazuje się, że mechanizmy są podobne. Te, które funkcjonują w społeczeństwie i polityce - dodał.



Artysta, zapytany, czy porównuje państwo PRL-owskie do tego, które mamy dzisiaj, zaprzeczył. - Nie, nie porównuje państwa, bo państwo jest zupełnie inne. Myślę, że to kwestia mentalności, kwestia tego, że za mało jeszcze czasu minęło, aby zmiana była absolutna - ocenił. - To jednak gdzieś tam w ludziach jest i pokutuje. W ludziach pewne rzeczy się powtarzają. Wykonuje się pewne schematy, które się sprawdzały, być może tak do tego podchodzą. A może robią to nieświadomie - podkreślił. - Ale efekt jest taki, że czytamy te stare teksty i okazuje się, że one wciąż są aktualne. Można je odnieść do tego, co dzisiaj - dodał Grabowski.