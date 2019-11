Muzyczne dedykacje dla Tomasza Stańki

- Dźwięk trąbki Tomasza Stańki był seksowny, urzekający i fascynujący – wspominał pianista w jednym z wywiadów. – Na bis graliśmy miłosny motyw, który doskonale pasował do jego brzmienia. Nie miał tytułu, więc nazwałem go „Tomasz”.

17. Festiwal Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej im. Tomasza Stańki rozpoczął się we wtorek 12 listopada w Bielskim Centrum Kultury, gdzie wystąpiło trio brytyjskiego pianisty Django Batesa. Zespół Django Bates’ Beloved wydał album „The Study of Touch” (2017) pod szyldem wytwórni ECM Records, która w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia. Dzięki temu jej artyści są w tym roku częściej obecni na europejskich i amerykańskich scenach, niż kiedykolwiek wcześniej.

Utwór ten znalazł się na nowym albumie Guidiego „Avec Le Temps” i kwintet wykonał go także wczoraj, w Bielskim Centrum Kultury. W porównaniu do dopieszczonego brzmienia albumu, koncert był bardziej dynamiczny, muzycy czuli się swobodniej zachęceni entuzjastycznym przyjęciem widowni.

Jednak to kwartet amerykańskiego trębacza Ambrose’a Akinmusire’a był gwiazdą wieczoru. Różnica klasy, jaka dzieli muzyków europejskich od tych z ojczyzny jazzu, była tym razem wyraźnie widoczna. Za kompozycjami trębacza kryje się idea łączenia stylów i odpowiedzi na nurtujące współczesnych pytania o równość wobec prawa, o sens życia, o miłość i nienawiść.

Tajemnicą pozostanie, jak młodym muzykom udaje się zawrzeć ducha czasów w dźwiękach, ale ta muzyka głębiej trafia w serce, silniej skłania do refleksji i zachęca do słuchania w skupieniu. A na koniec są już tylko owacje i kolejka po płyty zespołu. Akinmusire potwierdził, że należy do najważniejszych postaci nowego pokolenia jazzmanów.

Dziś 14 listopada na festiwalu Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej publiczność wysłucha solowego recitalu pianisty Brada Mehldaua. To będzie wielki jazz i uczta dla melomanów. Bielskie Centrum Kultury będzie gościć wybitnych jazzmanów do niedzieli. Wydarzeniem będzie z pewnością sobotni koncert, o którym Anna Stańko, córka wybitnego trębacza, powiedziała „Rz”: - Co roku Tata prezentował na festiwalu premierowy projekt – powiedziała „Rz” Anna Stańko. - Teraz staram się wybrać jakąś część jego twórczości i pokazać w nowej formie. W tym roku będzie to muzyka filmowa. Tata bardzo lubił pisać muzykę ilustracyjną. Wybierał takie sztuki teatralne i filmy, które dawały przestrzeń dla jego gry. Będą utwory z filmów: „Pożegnanie z Marią”, „Reich” – utwór „Wyznanie”, „Egzekutor” i serialu „Homeland”, a także ze spektaklu „Przejście’ Leszka Mądzika. Będzie muzyka napisana i wykonana specjalnie na inaugurację Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagrania słyszymy, kiedy zwiedzamy stałą ekspozycję muzeum. Kompozycje wykona Marcin Wasilewski Trio i fantastyczny trębacz Avishai Cohen. Usłyszałam, jak w swoim stylu interpretuje muzykę Taty rok temu na festiwalu Jazz Juniors w Krakowie i postanowiłam go zaprosić do tego programu. Towarzyszyć im będzie AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod kierunkiem Marka Mosia. Tata zagrał z tą orkiestrą wiele wspaniałych koncertów. Pierwszy festiwal, który realizowałam razem z Tatą, to był koncert jego kwartetu z tą właśnie orkiestrą. To będzie dla mnie nostalgiczne wspomnienie.