Pół wieku temu ukazała się druga płyta Led Zeppelin

Jimmy Page w roli producenta dopieszczał brzmienie, ale zespół był też na tournee.



Zwłaszcza amerykańskie koncerty miały wielkie znaczenie. Druga płyta Led Zeppelin w USA dotarła na szczyt notowania „Billboardu”.



Znamienny był inny przełom: Zeppelini zdetronizowali „Abbey Road” The Beatles. To było symboliczne wydarzenie: kończyła się era The Beatles, a zaczynała dekada hard rocka i panowania Zeppelinów.

Do grudnia 1969 r. płytę kupiło trzy miliony fanów.