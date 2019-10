Nie żyje Karel Gott. Miał 80 lat

We wrześniu piosenkarz potwierdził, że cierpi na ostrą białaczkę i przechodzi leczenie. Walczył z poważnymi problemami zdrowotnymi od 2016 roku.

W swojej karierze został 41 razy nagrodzony nagrodą Czeskiego Słowika. Nagrał około 100 albumów autorskich i ponad 100 kompilacji. Szacuje się także, że sprzedał od 30 do 100 milionów płyt. Jego najbardziej znane płyty zostały nagrane w języku czeskim i niemieckim, ale śpiewał także po angielsku, rosyjsku i włosku.

Gott śpiewał między innymi piosenki pop, arie operowe i operetkowe, adaptacje klasycznych pieśni, narodowych i ludowych piosenek, aranżacje melodii z musicali i piosenki country. Szczególnie znane jest jego wykonanie arii z West Side Story – Maria. W języku czeskim wykonał lub adaptował wiele światowych przebojów, w tym między innymi "El condor pasa", "By the Rivers of Babylon", czy "Hot Stuff".

Karierę zaczął zdobywając angaż w praskiej kawiarni nad Wełtawą w 1958 roku. Dwa lata później rozpoczął studia w praskim Konserwatorium, pod kierunkiem Konstantina Karenina. Swoje pierwsze koncerty zagraniczne odbył w Polsce z Jazzową Orkiestrą Czechosłowackiego Radia.