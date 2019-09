Konkurs Muzyki Polskiej: polsko-rosyjskie zwycięstwo

Absolwent słynnego Konserwatorium Moskiewskiego Pavel Dombrovsky ma 38 lat i za sobą liczne sukcesy konkursowe oraz wiele występów na estradach Europy. Można by więc uznać, że czas takich rywalizacji to już dla niego przeszłość, ale Konkurs Muzyki Polskiej w Rzeszowie nie jest imprezą typową. Nie ma w nim ograniczeń wiekowych dla uczestników, a organizatorom zależy na tym właśnie, by brali w nim udział artyści już aktywnie koncertujący.

