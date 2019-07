Światowe party Eda Sheerana

Jeśli kiedyś mówiło się, że Micka Jaggera nikt nie wyrzuciłby z łóżka, choć żadna matka nie chciała, żeby spędził z jej córką wieczór, to o Sheeranie można powiedzieć: nikt nie wyrzuciłby go ze studia nagraniowego, a o przebieg spotkania z nim może być spokojna matka każdej dziewicy.

Przyjęcie na szczycie

Tuż przed płytowym debiutem w 2011 r. nagrał „No. 5 Callaborations Project" z klubowymi muzykami. Nowy album„No. 06" to zapis spotkań w kulisach światowego tournee, w stylu gwiazdorskich duetów i tercetów „Supernatural" Carlosa Santany. Dostajemy więc płytę z założenia bestselerową, z tą różnicą, że Santana zaprosił artystów młodego i starszego pokolenia, zaś Sheeran, będąc na szczycie, nie schlebia sobie niczym Rihanna i Kanye West współpracą z seniorem Paulem McCartneyem. Najstarsi goście to raperzy 50 Cent i Eminem.

Jednocześnie muzyczne przyjęcie Eda to antyparty. W „Beautiful People" opisuje blichtr imprezy w Los Angeles, gdzie trzeba przyjechać lamborghini. Kpiąc z ludzi, którzy udają, że mają poukładane życie, śpiewa, że nie jest tak wspaniały jak oni. Podobnie jest w „I Don't Care". Wracają dawne kompleksy bycia nikim, z których ratuje obecność ukochanej. Ona jest najlepszą częścią Eda, o czym śpiewa w pełnej namiętności balladzie w duecie z Yebbą. W mocnym „Take Me Back To London" z udziałem Stormzy udowadnia, że potrafi rapować, ale na tle rasowych raperów, a są wśród nich Chance The Rapper i Travis Scott – jego głos jest nazbyt delikatny.

Dlatego lepiej wypadają utwory z latynoskimi motywami („South Of The Border" z Cardi B, „Nothing On You" , a także „Don't Want Your Money" z bluesową gitarą). Równie udany jest „1000 Nights" z Meek Millem oraz hardrockowy „Blow" z Bruno Marsem i Chrisem Stapletonem. Płyta ma oczywiście poszerzyć grono fanów Eda, tak jakby nie było wystarczająco szerokie, zaś aura zabawy dać odpoczynek od myśli o kolejnym albumie. Bo presja na Sheeranie ciąży ogromna.