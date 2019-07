Święto graczy melomanów odbędzie się po raz drugi

Przygotowania do ubiegłorocznego Game Music Festival omal nie zabiły jednego z organizatorów, więc decyzja o drugiej edycji festiwalu wisiała na włosku. Game Music Festival vol.2 jednak się odbędzie.

Mimo, że liczba koncertów jest skromniejsza w porównaniu do pierwszej edycji, to 18 i 19 października usłyszymy muzykę z większej ilości gier. Szczególnie zadowoleni powinni być fani PlayStation, których w Polsce nie brakuje. Assassin’s Creed II, Journey, ICO, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, Abzu, The Banner Saga, Hitman – muzyka z tych gier zabrzmi podczas 3 koncertów w październiku 2019 r. W pełni akustyczne koncerty z symfonicznymi aranżacjami usłyszymy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, jednym z najnowocześniejszych miejsc tego typu na świecie. Oprócz koncertów będzie można wziąć udział w spotkaniach z kompozytorami, warsztatach, prelekcjach i panelach dyskusyjnych. Czytaj także: Muzyka z gier nawraca młodych na klasykę

The Symphony of the Desert Pierwszy koncert skupi się na dokonaniach amerykańskiego kompozytora Austina Wintory’ego. Symfonia pustyni zawrze w sobie muzykę z gier Journey, Abzu i serii The Banner Saga. Za tę część będzie odpowiadała Sound Factory Orchestra pod batutą Roberta Kurdybachy. Ten sam skład w ubiegłym roku przedstawił muzykę z Ori and the Blind Forest. Podobnie jak wymienione gry, muzyka zabierze słuchaczy na bezkresne pustynie, morskie głębiny i ośnieżone szczyty gór.

The Symphony of the Colossus Dla fanów PlayStation tytuły, które usłyszą na drugim koncercie są wręcz kultowe. Partytury z ICO, Shadow of the Colossus i The Last Guardian to podróż na drugi koniec świata. Tym razem będzie szansa posłuchać twórczości japońskich kompozytorów (Michiru Oshima, Kow Otani i Takeshi Furukawa) w specjalnie przygotowanej na festiwal aranżacji. Robert Kurdybacha ponownie poprowadzi Sound Factory Orchestra.

The Symphony of the Shadows Finałowy koncert to ukłon w stronę legendy muzyki z gier – Jespera Kyda. Symfonię cieni wykona pełna orkiestra oraz chór Narodowego Forum Muzyki, łącznie ponad 120 muzyków. Usłyszymy suity z Assassin’s Creed II i serii Hitman, których bohaterami są skrytobójcy, do czego nawiązuje tytuł koncertu. Wybór gier nie jest przypadkowy, bo w tym roku mija 10 lat od premiery Assassin’s Creed II i 20 lat od pierwszego Hitmana.

Najlepsza akustyka na świecie Miejsce organizacji festiwalu nie jest przypadkowe. Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu oferuje akustykę na najwyższym światowym poziomie. - Stawiamy na najwyższą jakość artystyczną, dlatego ponownie zdecydowaliśmy się na Narodowe Forum Muzyki, które ma jedną z najlepszych pod względem akustyki sal na świecie. Dzięki temu muzyka może być tam odbierana w sposób niezakłócony sztucznym nagłośnieniem, w przeciwieństwie do hal sportowych i innych obiektów – tłumaczą organizatorzy. Game Music Festival materiały