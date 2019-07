Sensacyjny wywiad Jacka White'a

Odpowiadając na pytanie, co sądzi o Greta van Van Fleet, grupie która jest krytykowana za kopiowanie klasycznych utworów bluesowych i rockowych, tak jak on kiedyś – muzyk odpowiedział:

- Kiedy dowiedziałem się, że Greta van Fleet tworzą trzej polscy bracia z Frankenmuth - myślałem, że to żart! Ekscytujące jest to, że tak młodzi ludzie grają rock and rolla. Wokalista ma bardzo fajny głos. Im dłużej śpiewa-tym lepiej. O mnie też mówiono kiedyś, że śpiewam jak Robert Plant. Ale jeśli robi się swoje – sprawy idą do przodu.