Barytonowa ofensywa Polaków

Znamy już plany transmisji z Metropolitan do Polski atrakcji przyszłego sezonu. Wśród gwiazd są Artur Ruciński i zaledwie 24-letni Andrzej Filończyk.

Zapowiada się jeden z najbardziej sensacyjnych debiutów polskiego artystów. Andrzej Filończyk zaledwie trzy lata temu wygrał Międzynarodowy Konkurs Moniuszkowski i niemal natychmiast pojechał w świat, ale także i po naukę. Uczestniczył w letniej akademii festiwalu w Salzburgu, przez rok był słuchaczem studia przy Operze w Zurychu. Tym niemniej zaczął się pojawiać w spektaklach ważnych teatrów, m.in. w paryskiej Opera Bastille, londyńskiej Covent Garden czy w moskiewskim Teatrze Bolszoj.

9 maja 2020 roku Andrzeja Filończyka będzie można zobaczyć w transmisji z Nowego Jorku „Marii Stuart” Donizettiego. Wystąpi w roli lorda Cecila partnerując słynnej Dianie Damrau jako szkockiej królowej. Będzie miał już wtedy 25 lat, nie zmienia to jednak faktu, że żaden polski śpiewak nie pojawił się w naszych czasach na scenie tego najsłynniejszego teatru w tak młodym wieku. W planach następnego sezonu ma także „Cyganerię” w Metropolitan.

Drugi polski baryton Artur Ruciński zaśpiewa tam już w październiku tego roku. Weźmie udział w przedstawieniach „Manon” Masseneta. Lescaut – brat tytułowej bohaterki – to będzie jego trzecie sceniczne wcielenie w nowojorskim teatrze po świetnie przyjętym udziale w „Madame Butterfly” i „Traviacie”.

Jak zwykle Metropolitan zaplanowała dziesięć transmisji, w tym pięć premier i są to dzieła wykraczające poza najpopularniejszy operowy kanon: „Echnaton” Glassa, „Porgy and Bess” Gershwina, „Agrippina” Händla, „Wozzeck” Berg oraz „Holender Tułacz” Wagnera. I jakby dla przeciwwagi towarzyszyć im będą operowe hity: „Turandot”, „Madame Butterfly” i „Tosca” Pucciniego. W tej ostatniej operze wystąpi Anna Netrebko.

Poniżej dalsza część artykułu

Plan transmisji z Metropolitan w sezonie 2019-2020

12 października 2019

Giacomo Puccini –„Turandot”

Legendarna, licząca już kilka dekad inscenizacja mistrza włoskiej reżyserii, Franco Zeffirellego. Wielkie widowisko w starym stylu, ale z nową obsadą, m.in. młodą Włoszką Eleonorą Buratto (Liu), jej rodakiem Roberto Aronicą (Kalaf) i Niemką Christine Goerke jako tytułowa chińska księżniczka. Za pulpitem dyrygenckim dyrektor muzyczny Metropolitan, Yannick Nezet-Seguin.

26 października 2019

Jules Massenet – „Manon”

Artur Ruciński będzie partnerował młodej gwieździe, Amerykance Lisette Oropesa. Warto zapamiętać to nazwisko, podobnie jak amerykańskiego tenora Michaela Fabiano w roli kawalera des Grieux. Cała trójka to z pewnością artyści z przyszłością. Dyryguje Maurizio Benini, reżyserem jest Francuz Laurent Pelly, twórca m.in. znanej z transmisji „Córki pułku” Donizettiego.

9 listopada 2019

Giacomo Puccini – „Madame Butterfly”

Wznowienie liczącej ponad dziesięć lat inscenizacji pokazywanej wcześniej w transmisjach.Piękny plastycznie spektakl nieżyjącego już filmowca Anthony Minghelli z doświadczoną chińską śpiewaczką Hui-He w roli Butterfly. Główną atrakcją jest jednak udział Placida Dominga jako amerykańskiego konsula. Dyryguje Pier Giorgio Morandi.

23 listopada 2019

Philip Glass – „Echnaton”

Rzadko wystawiana opera mistrza muzycznego minimalizmu i twórcy wielu filmowych ścieżek dźwiękowych. Bohaterem jest egipski faraon, który chciał odmienić swoje państwo, jego postać zainspirowała także Bolesława Prusa do napisania powieści „Faraon”. Opera nie tylko więc dla fanów muzyki Glassa, bo można z niej zrobić także ciekawe widowisko. Zobaczymy, jak sobie z nią poradzą angielski reżyser Phelim McDermott i amerykańska dyrygentka Karen Kamensek.

11 stycznia 2020

Alban Berg – „Wozzeck”

Arcydzieło XX-wiecznej opery i mroczny dramat zarazem w fascynującej inscenizacji, która premierę miała w 2017 roku w Salzburgu. Jej twórcą jest słynny artysta sztuk wizualnych, pochodzący z RPA William Kentridge, który okazjonalnie, a w oryginalny sposób para się reżyserią operową. W rolach głównych świetny szwedzki baryton Pete rMmattei i Elza van der Heever z RPA, znana choćby z roli Elżbiety I w transmitowanej kilka lat temu z Metropolitan „Marii Stuart” Donizettiego. Dyryguje Yannick Nezet-Seguin.

1 lutego 2020

George Gershwin –„Porgy and Bess”

Dzieło życia słynnego twórcy niezliczonej liczby piosenek i musicali. Rzadko jednak jego jedyna opera jest wystawiana, bo wymaga autentycznych wykonawców dla tej opowieści z życia Afroamerykanów. To z „Porgy and Bess„ pochodzi słynny evergreen – kołysanka „Summertime”. Reżyserem premiery będzie James Robinson, dyryguje David Robertson.

29 lutego 2010

Georg Friedrich Händel – „Agrippina”

Wczesna opera mistra baroku, napisana przez niego jeszcze przed osiedleniem się w Anglii, ale to utwór w pełni dojrzały. Tytułowa bohaterka to matka cesarza Nerona, który snuje skomplikowaną intrygę, by syn przejął władzę w Rzymie. Polityka i ton serio miesza się tu z komedią. Reżyserem premiery jest Sir David McVicar, dyryguje Harry Bicket, w roli Agrippiny Jouce DiDonato. Jest nadzieja, że będzie rewelacyjna jak w innych swoich scenicznych wcieleniach.

14 marca 2020

Richard Wagner – „Holender Tułacz”

Walery Giergiew będzie dyrygował w tym roku na festiwalu w Bayreuth, a w Nowym Jorku poprowadzi „Holendra Tułacza”, chce zatem być specjalistą od Wagnera. Tę mroczną, morską opowieść reżyseruje Frncois Girard, tytułowym Holendrem będzie Walijczyk Bryn Terfel (może pewien kryzys wokalny ma już za sobą), w Sentę wcieli się Niemka Anja Kampe.

11 kwietnia 2020

Giacomo Puccini –„Tpsca”

Pełna rozmachu inscenizacja Sir Davida McVicara obecna już we wcześniejszych transmisjach. Wydarzeniem będzie Anna Netrebko jako Floria Tosca, w roli, o której od ponad stu lat marzą wszystkie śpiewaczki nawet te, które nie mają warunków głosowych, by się z nią zmierzyć. Barona Scarpia zaśpiewa doświadczony Niemiec Michael Volle, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę na amerykańskiego tenora Briana Jadge'a, który w 2012 roku zdobył nagrodę w konkursie Operalia organizowanym przez Placida Dominga. Dyryguje Bertrand De Billy.

9 maja 2020

Gaetano Donizetti – m„Maria Stuart”

Kolejny spektakl Davida McVicara, który także mogliśmy już oglądać z Nowego jorku. Tym razem Marią Stuart będzie Niemka Diana Damrau (niedawna Traviata w Metropolitan), jako Elżbieta I – Amerykanka Jamie Barton. Gwiazdorską obsadę uzupełniają: tenor Stphen Costello i bas Michele Petrusi oraz Andrzej Filończyk. Dyryguje Maurizio Benini.

Lista miejsc w Polsce, gdzie mo˝na ogladaç transmisje i retransmisje :

1. Białystok – Opera i Filharmonia Podlaska

2. Bydgoszcz – Multikino

3. Czechowice-Dziedzice – kino Świt

4. Częstochowa – kino Iluzja

5. Dąbrowa Tarnowska – kino Sokół

6. Elbląg – kino Światowid

7. Ełk – Ełckie Centrum Kultury

8. Gdańsk – Multikino

9. Gliwice – kino Amok

10. Grodzisk Mazowiecki Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

11. Katowice – kino Kosmos

12. Konin – kino Centrum

13. Kraków – kino Kijów.Centrum

14.Lublin Multikino

15. Lublin – Teatr Stary

16.Łódź – Filharmonia Łódzka

17. Nowa Sól – kino Europa

18. Olsztyn –Multikino

19. Poznań – Centrum Kultury „Zamek”

20. Poznań – Multikino Malta

21. Przemyśl – kino Centrum

22. Rybnik – Teatr Ziemi Rybnickiej

23. Rzeszów – kino Zorza

24. Stargard – Stargardzkie Centrum Kultury

25. Szczecin Multikino

26. Szczecinek – kino Wolność

27. Sztum – Sztumskie cCentrum Kultury

28. Wadowice – kino Centrum

29. Warszawa – Teatr Studio

30. Warszawa – kino Praha

31. Warszawa – Multikino Ursynów

32. Warszawa – Multikino Złote Tarasy

33Włocławek – Multikino

34. Wrocław – kino Nowe Horyzonty

35. Zabrze – Multikino