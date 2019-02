Naukowcy: Rodzic może wpłynąć na gust muzyczny dziecka

Naukowcy odkryli, że istnieje „okienko” czasowe, w którym rodzice mogą wpływać na gust muzyczny swoich dzieci.

24-miesięczny przedział czasowy pojawia się w momencie, gdy młodzi ludzie są wystarczająco dorośli, aby docenić teksty i melodie, ale jednocześnie nie poczuli się jeszcze przytłoczeni preferencjami swoich rodziców. Badacze uważają, że rodzice, którzy chcą zachęcić swoje dzieci do muzyki, której słuchają, powinni robić to między ósmym, a dziesiątym rokiem ich życia.

Naukowcy twierdzą, że kiedy dziecko zacznie wchodzić w okres dojrzewania, rodzice mogą jedynie marzyć o tym, że wpłyną na preferencje muzyczne swoich pociech.

Dr Hauke ??Egermann, muzyk z Uniwersytetu w Yorku, przeprowadził kilkanaście badań dotyczących wpływu rodziców na gusta muzyczne ich dzieci. - Dzieci są otwarte na nową muzykę, a to oznacza, że ??rodzice odgrywają ważną rolę w rozwijaniu ich preferencji muzycznych - powiedział. - Najważniejszy jest jednak czas, gdyż wpływ rodzicielski najprawdopodobniej jest skuteczny w okresie przed ukończeniem 10. roku życia, kiedy zaczyna się dojrzewanie - podkreślił. - W okresie dojrzewania dzieci mają tendencję do oddalania się od wyborów rodziców i większy wpływ mają na nich rówieśnicy - dodał.

Inne badanie, przeprowadzone na 2000 brytyjskich rodziców przez serwis streamingowy Deezer również wykazało, że prawie cztery piąte rodziców zgodziło się z tym, że dzieci były o wiele bardziej podatne na ich sugestie muzyczne przed ukończeniem dziesiątego roku życia. Tylko 10 procent rodziców zgłosiło pozytywne reakcje ze strony swoich nastoletnich dzieci, kiedy dzielili się z nimi swoją ulubioną muzyką.

Około 79 procent ojców stwierdziło, że próbowali wpływać na gust muzyczny swoich dzieci. W przypadku matek było to 69 procent. 38 proc. matek twierdzi, że były skuteczne w swoich działaniach, ich dzieci uwielbiały melodie, które z nimi dzieliły. 30 proc. ojców twierdzi natomiast, że ich dzieci, w niektórych przypadkach płakały, jęczały lub nawet zasypiały, słuchając „ich” muzyki.

Dr Egermann twierdzi, że zapoznawanie dzieci z różnymi stylami muzycznymi jest kluczem do rozwijania „dobrego smaku” w ich późniejszym życiu. - Badania sugerują, że puszczając dzieciom różne gatunki przed "krytycznym okresem" (dojrzewania), jako dorośli będą one cieszyć się wieloma różnymi rodzajami muzyki - podkreślił. - Korzyści płynące z szerszego smaku muzyki obejmują umiejętność skuteczniejszego radzenia sobie z emocjami, łatwiejsze nawiązywanie kontaktów towarzyskich i więzi z innymi, a także lepsze zrozumienie innych kultur - dodał.

Dr Egermann radzi rodzicom, aby nie puszczali dzieciom ich ulubionej muzyki na siłę, a zamiast tego, odtwarzali ją jako podkład muzyczny, podczas gdy dziecko się bawi.

Jak podkreślił, zabieranie dzieci na koncerty na żywo, może pomóc w tworzeniu pozytywnych wspomnień o artystach i zespołach, ale może to zadziałać także w drugą stronę. - Rodzice są również podatni na zaznajamianie się, więc jeśli dziecko wielokrotnie odtwarza ulubioną muzykę, rodzice mogą uznać, że cieszą się nią nieco bardziej - powiedział. - Jeśli nastolatek wyjaśni rodzicom, dlaczego podoba mu się konkretny artysta lub utwór muzyczny, rodzice zrozumieją znaczenie piosenki oraz to, co ta piosenka dla nastolatka oznacza - podkreślił.