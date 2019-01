Los Lobos i „La Bamba” na Festiwalu Legend Rocka

Po raz pierwszy w Polsce w Dolinie Charlotty wystąpi 1 sierpnia trzykrotny laureat nagrody Grammy.

To jeden z najbardziej cenionych amerykańskich zespołów ostatnich dekad ubiegłego wieku, do dziś uważany za wzorcowy przykład kulturowego tygla Ameryki. Na czołówki światowych list przebojów wyniósł ich w 1987 roku singiel „La Bamba” – radosne i taneczne wspomnienie złotej ery rock and rolla. Kojarzą w swojej twórczości elementy rocka, bluesa, Tex-Mex, country, R & B i folkloru aż po granice eksperymentalnego rocka.

Początki związane są ze wschodnim Los Angeles. W 1973 roku utalentowani muzycznie uczniowie Garfield High School: gitarzysta i akordeonista David Hidalgo i perkusista Louie Perez odkryli wspólne zainteresowanie. Wkrótce dołączyli do nich kolejni dwaj koledzy ze szkoły: gitarzysta Cesar Rosas i basista Conrad Lozano. Po jedenastu latach od debiutu skład Los Lobos skrystalizował się w pełni, kiedy w 1984 roku do zespołu dołączył saksofonista Steve Berlin.

Przełomem w karierze zespołu było nagranie w 1984 roku albumu „How Will The Wolf Survive?”, który okazał się jedną z najlepiej sprzedających się płyt w latach osiemdziesiątych w Ameryce. Świat podbili nagraniem w 1987 roku nową wersją starego przeboju Richiego Valensa „La Bamba” do ścieżki dźwiękowej filmu pod tym samym tytułem.

Zespół ma w swym dorobku ponad 20 albumów, które rozeszły się na całym świecie w milionowych nakładach i jedenastokrotnie były nominowane do nagrody Grammy.

Po raz pierwszy w Polsce Los Lobos zagrają 1 sierpnia na 13. Festiwalu Legend Rocka w magicznej Dolinie Charlotty. Koncert rozpocznie się o godzinie 22:00, otwarcie bram o 18:00.