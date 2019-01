DJ Anusz o Andrzeju Zausze

Mieliśmy wielu znakomitych, wybitnych wokalistów, ale nie znam nikogo podobnego do Zauchy. Gdyby urodził się w Ameryce i tam rozwijał swoją karierę, to byłby artystą największym z największych – kimś pokroju Steviego Wondera, Raya Charlesa czy Jamesa Browna – mówi DJ Anusz, popularyzator twórczości Andrzeja Zauchy.

Dokładnie 70 lat temu, 12 stycznia 1949 roku, urodził się Andrzej Zaucha. Pewnie gdyby nie pański fioł na punkcie jego twórczości, wielu młodych ludzi nigdy by o nim nie słyszało. Nagrywa pan mixtape’y z jego utworami, gra je na imprezach w klubach, opowiada o nim w radiu. Skąd ta miłość hip-hopowego didżeja do wąsatego wokalisty z czasów PRL?

DJ Anusz: Sam jeszcze nie tak dawno Zauchy w ogóle nie znałem. Kojarzyłem nazwisko i może ze dwie piosenki. Kiedyś, zupełnym przypadkiem, gdy robiłem zakupy spożywcze w jakimś hipermarkecie, wstąpiłem po drodze do sklepu z muzyką i na półce z przecenionymi płytami zauważyłem album z jego największymi przebojami. Akurat zbliżał się sylwester, grałem gdzieś imprezę, pomyślałem: a co tam, może mi się przyda. W domu wrzuciłem tę płytę do odtwarzacza, przesłuchałem jeden, drugi kawałek, i wbiło mnie w fotel. Słucham dalej i myślę, że to jest fantastyczne – tu się wszystko zgadza: super warsztat wokalny, znakomite aranżacje podszyte świetnym funkiem albo porządnym popem a la Michael Jackson czy George Benson. Były tam utwory, o które wcześniej w ogóle nie podejrzewałbym polskiej muzyki, np. „Wieczór nad rzeką zdarzeń”, który jest prawdziwą funkowo-soulową petardą.

Ale to jednak nie hip-hop, a grywa go pan w rapowej audycji radiowej.

Zaucha był hip-hopowcem swoich czasów. Miał świetny feeling, czyli po prostu czuł muzykę. Nie miał formalnego wykształcenia muzycznego – z zawodu był zecerem. A przez długi czas łączył dwie wielkie pasje: nie tylko śpiewał, ale też był bardzo dobrym kajakarzem – miał nawet szansę pojechać na igrzyska do Tokio w 1968 roku. W muzyce był absolutnym samoukiem, ale miał ogromny talent.

Z pewnością na hip-hopowca jednak nie wyglądał...

No, powierzchowność miał zupełnie zwyczajną, wyglądał bardzo poczciwie…

...typowy Janusz.

(Śmiech). Ja się właśnie jaram, że wyglądał jak typowy Polak, ale może nie Janusz od razu, nie chcę dworować sobie z imion.

Niestety, tak wyglądał. Januszowy wąs, co poradzić.

Natomiast co innego osobowość, charakter... Naprawdę był nietuzinkowym artystą. Tym mnie właśnie złapał za serce: z jednej strony ta zwyczajna powierzchowność, a z drugiej: super muzyka, super feeling i szerokie horyzonty muzyczne, wręcz przeogromne, i to nie wiadomo skąd.

Przecież sporo wyjeżdżał za granicę.

Oczywiście, w latach 70. grał trochę po knajpach w Niemczech Zachodnich, grał trochę we Francji, gdy odwiedzał swoją mamę w Paryżu. Ale nie był wcale typem światowca, który prowadził bogate życie gdzieś w Stanach, czy wielkich europejskich centrach tzw. czarnej muzyki. Był zwykłym krakusem, który miał po prostu niezwykłą wrażliwość muzyczną. Gdyby Zaucha urodził się w Ameryce i tam rozwijał swoją karierę, to byłby artystą największym z największych – kimś pokroju Steviego Wondera, Raya Charlesa czy Jamesa Browna. On, żyjąc w izolowanym od świata PRL-u, nie tylko trzymał rękę na pulsie, ale czasem nawet wyprzedzał to, co działo się na świecie. Przecież „Dom złej dziewczyny”, nagrany z bandem Janusza Komana w 1979 roku, jest czymś na kształt „Thrillera” Michaela Jacksona, a przecież ukazał się parę lat wcześniej!

Jednak nie wszystko, co nagrywał, to ambitna muzyka...

Tak, robił też sporo tzw. chałtur, czyli też taką zwykłą muzykę estradową. Ona nie była może zła, ale nie były to też rzeczy na miarę jego talentu. I taka opinia o nim wielokrotnie się przebija. Natomiast gdyby nie zginął tragicznie w 1991 roku, to naprawdę mógłby jeszcze wiele osiągnąć. Przed nim była trasa po Stanach Zjednoczonych, której nie mógł się doczekać. W końcu miał odwiedzić ojczyznę Bensona, Charlesa czy Steviego Wondera. To byli artyści, których szczerze podziwiał. Zresztą gdy Wonder był w 1989 roku w Polsce, to Zaucha się z nim spotkał i przekazał mu swoją kasetę. On naprawdę traktował muzykę z wielką pasją, żył nią. Ta podróż do USA to było spełnienie jego marzeń. Ale jej nie doczekał.

To bardzo tragiczna historia.

I niestety, w pamięci Polaków zapisał się głównie jako ten, który miał romans z mężatką – a do końca nie wiemy, jaka była prawda – i został zastrzelony przez zazdrosnego męża. To obraz Zauchy w świadomości przeciętnego Polaka, o ile w ogóle ludzie o nim dziś pamiętają. Myślę, że fajnie by było odczarować ten wizerunek. Dla mnie to jest postać wielkiego formatu i bardzo bym chciał, by wzbudzał zainteresowanie raczej niesamowitą muzyką, którą robił.

A dziś nie wzbudza?

Trochę mnie boli, jak widzę, kto jest zapraszany na sylwestra do telewizji... Przecież utwory Zauchy to też muzyka rozrywkowa, robiona z komercyjnych pobudek, ale on po prostu miał klasę. Czemu nie promować takiej muzyki? Dlatego chcę przypominać o nim i o muzykach, z którymi współpracował. By młode pokolenie czerpało inspirację z ich twórczości.

Co polska muzyka zawdzięcza Zausze?

Rozpropagował w Polsce takie brzmienia jak soul-funk, jazz-funk, soul-jazz. Warto odwołać się do pierwszej płyty Dżambli, jego macierzystego zespołu, z którym zadebiutował w 1971 roku. Album „Wołanie o słońce nad światem” nagrali w składzie Andrzej Zaucha, Jerzy Bezucha na perkusji, Jerzy Horwath na klawiszach i Marian Pawlik na basie i gitarze, ale wspierali ich po znajomości tacy wielcy muzycy jak Zbigniew Seifert, Michał Urbaniak czy Tomasz Stańko.

Skąd się znali?

To było krakowskie towarzystwo, które obracało się wokół Jaszczurów (klub studencki Pod Jaszczurami – red.) czy Piwnicy pod Baranami. Ta płyta była muzycznym przełomem, bo zrywała zupełnie z tradycją bigbitu. Wtedy najpopularniejsze były Czerwone Gitary, Trubadurzy itd. To wszystko było polskie, swojskie i mniej więcej w podobnym stylu. A tu nagle Dżamble wjeżdżają z zupełnie innym soundem: rhythm-and-bluesowy feeling, dużo instrumentalnych solówek i bardzo mocny, czarny głos Zauchy. To trochę brzmi jak wytarty frazes, ale on naprawdę miał głos, jakby się urodził na Harlemie.

Bo miał potężny wokal?

Ale nie tylko – jednocześnie potrafił śpiewać bardzo dynamicznie, z wielką ekspresją. A drugiej strony, świetnie się sprawdzał w kompozycjach bardzo sensualnych, radził sobie w każdej konwencji. Śpiewał bardzo czysto, ale też potrafił tym potężnym wokalem znakomicie swingować. Nie dość że zawsze mieścił się w tonacji, to jeszcze potrafił stawiać akcenty w nieoczywistych miejscach, czy wchodzić w zaskakujących momentach. Przez to ta muzyka zyskiwała bardzo dużą lekkość. To wszystko robiło wielkie wrażenie.

Jakiś przykład?

Chyba moim ulubionym kawałkiem z pierwszej płyty Dżambli jest „Naga rzeka”. Na początku jest mistrzowska solówka na flecie, a potem Zaucha wjeżdża na bit tym swoim monumentalnym wokalem i po prostu, mówiąc dzisiejszym językiem, niszczy system!

To podsumujmy to jakoś: co w końcu dał polskiej muzyce?

Nie potrafię tego nazwać słowami, ale wniósł taką ekspresję, jakiej nigdy nikt inny nie dał polskiej muzyce. Mieliśmy wielu znakomitych, wybitnych wokalistów, ale nie znam nikogo podobnego do Zauchy. On śpiewał w niepowtarzalny sposób. We wspomnieniach o nim przewija się opinia, że był, jak to dziś by powiedzieli hip-hopowcy, bardzo dobrym ziomkiem: bardzo uczynny, pomocny, wesoły. Lubił ludzi, opowiadał dowcipne dykteryjki; od razu wszystkim poprawiał humor i jakby zlepiał każde towarzystwo. Od nikogo ze światka artystycznego nigdy nie usłyszałem o nim złego słowa. Wszyscy mówią, że był świetnym gościem.

Jego muzyka trochę dziś chyba odżyła.

Zdecydowanie za mało.

Ale wasz didżejski mixtape, ten sprzed trzech lat, nagrany z okazji 25-lecia śmierci Zauchy, zyskał duży rozgłos. Zaaranżowaliście jego funkowe przeboje w bardzo nowoczesny sposób.

Zrobiliśmy to z Błażejem Górniakiem trochę dla siebie, trochę by uczcić jego pamięć, ale trochę też, by zobaczyć, jak jego muzyka zostanie po latach odebrana. Wrzuciliśmy to po prostu do internetu, by ludzie sobie słuchali. Tak szczerze, to myślałem, że pewnie przesłucha to kilku kolegów, poklepią nas po plecach i tyle. Natomiast okazało się, że bardzo szybko podłapały to tysiące ludzi. A to był przecież niszowy materiał, zrobiony w domowych warunkach, na komputerze, adapterach, trochę skreczy, miksów... Odezwało się do nas nie tylko mnóstwo słuchaczy, ale także bardzo wielu didżejów, których nie znaliśmy osobiście. Pisali, że też nosili się z myślą, by przypomnieć twórczość Zauchy, że to ważna rzecz. Odbiór był fantastyczny.

Dla wielu, szczególnie młodych hip-hopowców, odkrył Pan Zauchę na nowo.

Fajnie, że raperzy coraz częściej zapoznają się z jego twórczością, bo rap potrzebuje takich funkowo-soulowych inspiracji. Sokół nawet ostatnio zdradził, że na jego solowej płycie, która ukaże się w lutym, będzie jeden utwór na samplach właśnie z Zauchy. Ale też czasem raperzy nawiązują do jego twórczości w tekstach, żeby przypomnieć choćby Smarkiego i jego klasyczne wersy: „Mam ultra wersy jak piersi Anna Mucha/ Ale nie mam tylu fanek, co Andrzej Zaucha” (śmiech). Ale pamiętają o nim też np. Reno czy Włodi.

Wydaje się, że Zaucha często jest dziś „cięty” przez hip-hopowców.

A mi się wydaję, że właśnie rzadko. A na pewno za rzadko w stosunku do tego, jak świetna jest to muzyka. Np. taka Zdzisława Sośnicka jest przewałkowana przez producentów hip-hopowych na tysiąc sposobów. Szczególnie upodobał sobie jej twórczość raper Tede. A nie wiem, czy pierwszym, który rapował na samplach z Zauchy, nie był swego czasu Rychu Peja.

W jakim numerze?

Slums Attack i „Dotknij gdzie chcesz”. To kawałek oparty na samplu ze znakomitego utworu „Wszystkie stworzenia duże i małe” duetu Andrzej Zaucha i Ewa Bem.

Jest szansa, że jeszcze będzie tak znany, jak pan by chciał, by był?

To nie jest taka twórczość, jaką Polacy najbardziej lubią. Mało jest w niej odwołań do jakiegoś ludyzmu. Dlatego też nie grają go w radiu, nie przypominają o jego twórczości w telewizji. Były kolejne rocznice i nic. Mam wrażenie, że pamięć o Zausze kultywuje garstka pasjonatów. Jest coroczny festiwal w Bydgoszczy, jest songbook Janusza Szroma, była reaktywacja koncertowa Dżambli w Krakowie w grudniu 2017 roku, jakieś pojedyncze inicjatywy z cyklu „młodzi twórcy śpiewają utwory Zauchy”. Ale radio i telewizja nie przypominają raczej jego muzyki. Na szczęście jest fantastyczny kanał na YouTubie – po prostu „Andrzej Zaucha” – którego prowadzący, Jacek, robi genialną robotę i odgrzebuje z archiwów wszystko, co da się tylko odgrzebać: nagrania, wywiady, ciekawostki... Ale prawda jest taka, że nie jest to chyba muzyka łatwo przystępna, ale też dostępna.

Co to znaczy?

Około jedna trzecia twórczości Zauchy wydana została w formie albumów. Reszta leży w różnych archiwach. Czeka na odkrycie albo jest wrzucana na YouTube’a w nie do końca profesjonalny sposób. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Marzy mi się fabularyzowany film biograficzny z prawdziwego zdarzenia. Może wtedy więcej ludzi zainteresowałoby się jego twórczością.

Piotr Anuszewski, warszawski DJ, animator kultury, wydawca muzyczny, współprowadzący audycji „Hip-Hop Kampus” w Radiu Kampus