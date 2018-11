Paul McCartney napisał do Pawła Kukiza

Ex-Beatles i najbogatszy muzyk na świecie, przesłał Pawłowi Kukizowi list gratulacyjny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, a także w sprawie praw zwierząt. List zaadresowany jest na Klub Polski Kukiz’15.

Zaczyna się do gratulacji związanych z 11 listopada, a potem czytamy, co następuje:

„Przygotowując się do nadchodzącego koncertu w Krakowie, przypomniałem sobie kultowego polskiego pisarza, który podobnie jak ja wykorzystał swoją działalność artystyczną do wspierania praw zwierząt: Isaaca Bashevisa Singera. Wczesny i szczery wegetarianin, zdobył on literackiego Nobla 40 lat temu, a mimo to, że zmarł w 1991 r., jego pełne mądrości słowa odżyły niedawno w filmie PETA przypomniane przez Natalie Portman. Singer żartował tak: „Nie stałem się wegetarianinem dla mojego zdrowia: zrobiłem to dla zdrowia kurcząt”. Czy mógłbyś pomoc w przekazaniu przesłania pełnego współczucia dla zwierząt nowym pokoleniom Polaków, w czym pomogłoby proklamowaniu 21 listopada, dnia urodzin Isaaca Singerem Day – jego oficjalnym dniem? Słyszałem od moich przyjaciół w PETA, że jesteś nie tylko miłośnikiem zwierząt, ale także przywódcą, który docenia fakt, że ??siła sztuki może pomóc w kształtowaniu bardziej oświeconego społeczeństwa”.

Z poważaniem,

Paul McCartney

Paweł Kukiz odpowiedział na FB następująco: "Nigdy, w najbardziej nawet śmiałej wyobraźni nie pomyślałbym, że w moim życiu nastąpi taki moment, iż będę adresatem listu od Paul'a McCartney’a, który…ma do mnie prośbę! I że na moje ręce złoży nam wszystkim życzenia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości!!! Dziękujemy! Zastanawiam się tylko, skąd P. McCartney wiedział, że w naszej domowej bibliotece mamy chyba wszystkie dzieła Singera, którego wraz z Żoną Małgosią uważamy za genialnego pisarza i wspaniałego Człowieka. Oczywiście zrobię wszystko, by prośbę Paul'a McCartney’a spełnić".

Przypomnijmy, że w wcześniej o sytuacji w polskim sądowinictwie wypowiedział się na koncercie w Warszawie Mick Jagger.