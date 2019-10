Min. Gliński powołał nowych dyrektorów krakowskich muzeów

- Obaj panowie są średnim pokoleniem wybitnych polskich historyków sztuki i liderów, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania kulturą, więc to jest gwarancja tego, że polska kultura będzie miała w osobach obu dyrektorów rękojmię tego, że obie instytucje będą się świetnie rozwijały – powiedział podczas uroczystości prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego.

- To wielkie wyzwanie. Chciałabym, aby pewne rzeczy, których nauczyłem się w Muzeum Narodowym w Krakowie zostały zaadoptowane w Zamku Królewskim. To jest również pewna forma docenienia kadencji, która mija - powiedział dr hab. Andrzej Betlej.

Nowym dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie będzie dr hab. Andrzej Szczerski. - Z perspektywy historyka sztuki, można powiedzieć, że nie wyobrażam sobie wspanialszego zadania - ze względu na znaczenie zbiorów, ich specyfikę, wartość, a także to, że znajdują się one w najstarszym Muzeum Narodowym w Polsce - powiedział dr hab. Szczerski. Dodał, że jest to "ukoronowanie drogi naukowej, ale też wielkie wyzwanie".