Jubileusz Panoramy Racławickiej we Wrocławiu

Podczas tej uroczystości Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu powiedział: - Obok Jana Styki to właśnie Wojciech Kossak uznawany jest za malarza, któremu to monumentalne dzieło szczególnie wiele zawdzięcza. O ile Jan Styka ma już swoje miejsce w Muzeum „Panorama Racławicka”, to Kossak nie został jeszcze tak spektakularnie upamiętniony. Dzisiaj także i ten malarz ma swój pomnik w Muzeum „Panorama Racławicka” Oddziale MNWr.

Historia samej Panoramy Racławickiej jest oczywiście o wiele dłuższa. Powstała w latach 1893-1894 dla uczczenia setnej rocznicy Bitwy pod Racławicami. Gigantyczne płótno ma 15 metrów wysokości i 114 metrów szerokości. Jego pomysłodawcą był lwowski malarz Jan Styka, który zaprosił do współpracy znakomitego batalistę Wojciecha Kossaka. W projekcie, prowadzonym przez nich wspólnie pomagali im też inni artyści: Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski i Michał Sozański.

Pierwsze otwarcie Panoramy odbyło się we Lwowie w 1894 z okazji odbywającej się tam Powszechnej Wystawy Krajowej. We Lwowie była prezentowano przez 50 lat w rotundzie w Parku Stryjskim. Budynek ten w 1944 roku został zbombardowany, ale poważnie uszkodzone płótno udało się zwinąć na walec i ukryć w krużgankach klasztoru Ojców Bernardynów we Lwowie do zakończenia wojny.

W 1946 Panorama Racławicka została przywieziona ze Lwowa do Wrocławia, a rok później powołana została Komisja Odnowienia Panoramy Racławickiej z prof. Eugeniuszem Geppertem na czele. Przez kilka dekad władze PRL-u nie wyrażały jednak zgody na publiczną ekspozycję dzieła, by nie przypominało Polakom o Lwowie. Mimo to kolejne komitety doprowadziły do zbudowania rotundy w 1966/67. Niestety przez kolejne 20 lat stała niewykorzystana. Aż do 14 czerwca 1985 roku, kiedy odbyła się uroczystość otwarcia Panoramy Racławickiej we Wrocławiu.