Funkcjonariusze mają problem z podwyższeniem emerytury za szczególne warunki służby. RPO pisze do do Szefa KPRM

Sprawy, w których uczestniczyli zainteresowani są po pewnym czasie brakowane/niszczone, co uniemożliwia wykazanie tego okresu, jako szczególnie zagrażającego zdrowiu i życiu. Teoretycznie istnieje możliwość przesłuchania na tę okoliczność świadków, lecz ograniczona grupa osób uczestniczących w takich czynnościach, związanie tajemnicą, a także długi upływ czasu powodują nierzadko, że świadkowie nie mogą ujawnić lub nie pamiętają szczegółów konkretnych spraw, albo nie żyją. Próby dokumentowania takich czynności na własną rękę, mogą z kolei doprowadzić do ujawnienia informacji prawnie chronionych, a co za tym idzie - do odpowiedzialności karnej zainteresowanego.