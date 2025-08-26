Rzeczpospolita
Polski żołnierz ranny w starciu z migrantami. Incydent na granicy z Białorusią

Na granicy z Białorusią jeden z żołnierzy powstrzymujących grupę agresywnych nielegalnych migrantów odniósł obrażenia - podało dowództwo wojska. Według nowych informacji, doszło do eksplozji granatu hukowego.

Aktualizacja: 26.08.2025 10:48 Publikacja: 26.08.2025 07:45

Żołnierze na granicy państwowej Polski z Białorusią (fot. ilustracyjna)

Foto: PAP/Artur Reszko

Jakub Czermiński

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że do incydentu przy granicy polsko-białoruskiej doszło w poniedziałek ok. godz. 20.00 w pobliżu miejscowości Czeremcha w województwie podlaskim.

„W trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia” - czytamy w komunikacie.

Incydent z migrantami na granicy z Białorusią. Polski żołnierz został ranny

Wojsko przekazało, że podczas użycia środków przymusu bezpośredniego żołnierz doznał urazu lewej ręki. „Na miejscu zdarzenia żołnierzowi udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej” - podało Dowództwo Operacyjne.

Według relacji wojska, następnie poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany do szpitala w Białymstoku, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc medyczna. Dowództwo podkreśliło, że stan żołnierza jest stabilny, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu zdarzenia czynności wyjaśniające prowadzi Żandarmeria Wojskowa.

Strefa buforowa na granicy Polski z Białorusią

Foto: PAP

Agresywni nielegalni migranci na granicy polsko-białoruskiej. „Rzucali kamieniami, starali się używać przemocy”

Dodatkowe informacje na temat sprawy podało RMF FM. Jak czytamy w relacji portalu stacji, kilkudziesięciu agresywnie zachowujących się migrantów próbowało przedostać się na polską stronę granicy, a części z nich to się udało.

– Rzucali kamieniami, starali się używać przemocy, żeby ich działania były jak najbardziej skuteczne – powiedziała RMF FM ppłk Magdalena Kościńska ze Zgrupowania Zadaniowego Podlasie. W tekście czytamy, że w trakcie interwencji jednemu z żołnierzy w dłoni wybuchł granat hukowo-błyskowy, w wyniku czego mężczyzna doznał obrażeń lewej ręki.

Doniesienia te portalowi TVN24 potwierdził major Damian Stanula, rzecznik oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. – Badamy wszystkie okoliczności sprawy, między innymi to, czy doszło do usterki granatu – przekazał.

Strefa buforowa na granicy z Białorusią

Prawo do azylu na granicy polsko-białoruskiej od końca marca jest zawieszone - wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce mogą składać tylko osoby z tzw. grup wrażliwych, np. osoby niepełnosprawne czy kobiety w ciąży.

Na granicy z Białorusią od czerwca 2024 r. funkcjonuje strefa buforowa, czyli czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Jak informowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, strefa została ustanowiona w związku ze wzrostem presji migracyjnej, sztucznie wywoływanej przez białoruskie władze w ramach „działań hybrydowych, które mają zdestabilizować Polskę i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej”.

Jak podawało MSWiA, presja migracyjna dotyczy „obcokrajowców z krajów o wysokim ryzyku migracyjnym, którzy w zorganizowanych grupach, często liczących kilkadziesiąt osób, próbują nielegalnie przekraczać granicę z Białorusi do Polski”, a ich działania „są dobrze zorganizowane i skoordynowane”. „Migranci ignorują wezwania do przestrzegania prawa. Zdarzają się również bezpośrednie ataki na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, w których używane są noże lub inne niebezpieczne narzędzia” - zaznaczono.

Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Miejsca Regiony Europa Białoruś Społeczeństwo Zawody Wojskowi Imigranci granica polsko-białoruska Kryzys migracyjny nielegalna migracja

