Polski żołnierz ranny w starciu z migrantami. Incydent na granicy z Białorusią

Strefa buforowa na granicy z Białorusią

Prawo do azylu na granicy polsko-białoruskiej od końca marca jest zawieszone - wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce mogą składać tylko osoby z tzw. grup wrażliwych, np. osoby niepełnosprawne czy kobiety w ciąży.

Na granicy z Białorusią od czerwca 2024 r. funkcjonuje strefa buforowa, czyli czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Jak informowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, strefa została ustanowiona w związku ze wzrostem presji migracyjnej, sztucznie wywoływanej przez białoruskie władze w ramach „działań hybrydowych, które mają zdestabilizować Polskę i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej”.

Jak podawało MSWiA, presja migracyjna dotyczy „obcokrajowców z krajów o wysokim ryzyku migracyjnym, którzy w zorganizowanych grupach, często liczących kilkadziesiąt osób, próbują nielegalnie przekraczać granicę z Białorusi do Polski”, a ich działania „są dobrze zorganizowane i skoordynowane”. „Migranci ignorują wezwania do przestrzegania prawa. Zdarzają się również bezpośrednie ataki na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, w których używane są noże lub inne niebezpieczne narzędzia” - zaznaczono.