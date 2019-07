Nowe sposoby na przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez służby

W noweli projektu zapisano, że policjanci mogą korzystać z tych uprawnień przy: zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym; znajdywaniu i odbieraniu przedmiotów, których użycie ze względu na ich właściwości może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, lub bezpieczeństwa przeprowadzonych czynności osób czy doprowadzanych przez policję na polecenie lub zarządzenie uprawnionego organu. Na liście zatrzymywanych znalazły się także osoby zatrzymane przez policję do wytrzeźwienia czy pozbawionych wolności, w tym przebywających w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Policjanci zyskają także prawo do wydawania takim osobom poleceń określonego zachowania się lub wykonywania innych czynności służbowych podejmowanych w celu wykonywania ustawowych zadań. Dodatkowo projekt rozporządzenia uwzględni też zmiany wprowadzone w ustawie o policji, a związane z wyodrębnieniem Biura Spraw Wewnętrznych . Nowe przepisy mają być gotowe w trzecim kwartale 2019 r.

Wkrótce na podstawie innej już ustawy policja dostanie nowe zadania. Chodzi o przemoc i znęcanie się nad rodziną. Wobec sprawcy takiego czynu policja będzie mogła zastosować również zakaz zbliżania się do mieszkania lub jego otoczenia. Będzie również zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca stosuje się do takiego zakazu – wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości.