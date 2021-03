Stracił wsparcie, bo nie wpuścił policjanta na wywiad środowiskowy - wyrok WSA

Rodzinny wywiad środowiskowy miał być przeprowadzony w związku z wnioskiem Romana S. (dane zmienione) o przyznanie pomocy pieniężnej na zakup leków i opału. Ponieważ jednak jego zachowanie podczas wizyt pracowników socjalnych stawało się coraz bardziej agresywne, niezbędna była asysta funkcjonariusza policji, co przewiduje ustawa o pomocy społecznej.

Jednakże Roman S. nie wpuścił pracownicy socjalnej i dzielnicowego do mieszkania. Z notatki służbowej wynika, że był pod wpływem alkoholu i używał wulgaryzmów. Wkrótce potem odmówiono mu przyznania zasiłku celowego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Roman S. zaprzeczył, że w trakcie próby przeprowadzenia wywiadu był pijany. Dzielnicowego nie wpuścił, bo ma takie prawo, a pracownica socjalna nie chciała wejść bez asysty policji. Wizyta nie była zapowiedziana, a można było przecież wezwać Romana S. do ośrodka pomocy społecznej w celu ustalenia przez pracowników socjalnych jego sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej czy majątkowej. W tej sprawie nie wiedział on jednak ani o wszczęciu postępowania o udzielenie zasiłku, ani o terminie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.