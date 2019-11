Brexit może pozbawić Wyspiarzy jednej trzeciej produkcji aut

„Malejący popyt i przenoszenie produkcji modeli do bardziej konkurencyjnych i przyjaznych miejsc doprowadzą do 2024 r. do spadku rocznej produkcji do zaledwie miliona pojazdów” — stwierdziła SMMT. W 2018 r. wyprodukowano 1,5 mln sztuk, ale w bieżącym roku spadek wyniósł dotąd 18 proc. z powodu mniejszego popytu na diesle, gorszego rynku w Chinach i braku zaufania konsumentów, bo nadal nie są znane warunki brexitu.

- Następny rząd musi zrealizować ambicje, konkurencyjne warunki prowadzenia działalności biznesowej i zaangażowanie potrzebne do utrzymania motoryzacji w W. Brytanii — oświadczył prezes SMMT, Mike Hawes.