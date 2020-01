Grzyby sposobem na toksyczne leki

Cytostatyki to leki przeciwnowotworowe używane w chemioterapii. Wywołują spowolnienie lub całkowite zablokowanie replikacji DNA, czyli powielania materiału genetycznego w komórkach nowotworowych. Jednocześnie są to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.

Poważnym problemem jest więc oczyszczanie wód z pozostałości tych leków, w Polsce i na całym świecie. Coraz częściej pacjenci stosują chemioterapię doustną w domach, a niecałkowicie zmetabolizowane substancje aktywne z tych leków (nawet do 70 proc. przyjętej dawki) są wydalane i trafiają do ścieków komunalnych.

Obecnie stosowane metody oczyszczania ścieków nie radzą sobie z rozkładem tych związków. Trafiają one do wód powierzchniowych, gruntowych, a nawet pitnych. W dodatku cytostatyki to leki wywołujące działania mutagenne, teratogenne, kancerogenne, embriotoksyczne i genotoksyczne, a więc z jednej strony mogą leczyć raka, ale z drugiej go wywoływać.