Wielka Brytania: Dwie kobiety były w ciąży z jednym dzieckiem

W wyniku zastosowania procedury na świat przyszedł Otis. Nietypową procedurę in vitro proponuje londyńska klinika specjalizująca się w przeprowadzaniu zabiegów in vitro.

Jak podkreśla "The Telegraph" procedura ta jest krokiem naprzód jeżeli chodzi o in vitro stosowane u par jednopłciowych, ponieważ w jej wyniku dwie kobiety mogą współuczestniczyć w ciąży.

30-letnia kapral Donna Francis-Smith w rozmowie z "The Telegraph" powiedziała, że "jest wiele par jednopłciowych, w których jedna osoba robi wszystko, i jedna osoba zachodzi w ciąże i rodzi dziecka, tymczasem my obie jesteśmy zaangażowani (w narodziny dziecka - red.) w ogromny sposób". - To z pewnością zbliżyło nas do siebie emocjonalnie. Mamy szczególną więź z Otisem przez sposób, w jaki został poczęty - dodała.

- To moje jajeczko, pobrali jajeczko ode mnie, a potem umieścili w moim ciele na 18 godzin, zanim umieścili je w ciele Jasmine, która zaszła w ciążę - relacjonowała.

28-letnia Jasmine urodziła dziecko 30 września w szpitalu w Essex.

Para podkreśla, że dzięki procedurze obie kobiety czują się "równe w całym procesie".

Donna i Jasmine wzięły ślub w 2018 roku.

- To pomoże ludziom w przyszłości - zbliży ich do siebie zamiast stwarzać poczucie, że jedna osoba ma większy związek (z dzieckiem - red.) niż druga - powiedziała Donna.