„Boskie usg” - rak piersi coraz częściej u ciężarnych

Ginekolodzy coraz częściej diagnozują raka piersi u kobiet w ciąży. Skąd ten problem? W dużej mierze jest to efekt późniejszego macierzyństwa.

Jednocześnie zaledwie co trzecia kobieta w wieku ponad 35 lat miała w ciąży wykonane USG piersi, choć zgodnie z rekomendacjami ekspertów badanie w tej grupie wiekowej powinny przejść wszystkie. Dlatego Fundacja Rak’n’Roll przy wsparciu Fundacji Philips prowadzi w całej Polsce warsztaty dla ginekologów „Boskie USG, czyli sonomammografia u kobiet w ciąży i karmiących”.

– Nie tylko rak piersi, choć ten rodzaj nowotworu występuje zdecydowanie najczęściej, ale praktycznie każdy rodzaj raka może towarzyszyć ciąży. Jako lekarze musimy wzmacniać onkologiczną czujność wśród pacjentek poprzez badania profilaktyczne, w tym USG piersi we wczesnych etapach ciąży. Rola ginekologa położnika w tego typu sytuacji jest kluczowa – mówi agencji Newseria Biznes dr Paweł Guzik, ekspert ds. ginekologii, położnictwa i ultrasonografii.

Wśród kobiet zgłaszających się do Programu Opieki dla Kobiet w Ciąży Chorych na Raka „Boskie Matki”, prowadzonego przez Fundację Rak’n’Roll, ponad połowa choruje na raka piersi, nieco mniej na nowotwory ginekologiczne, kolejne na nowotwory raka jelita grubego, tarczycy czy czerniaki. Tymczasem same pacjentki podkreślają, że lekarze często bagatelizują pierwsze objawy – jak w przypadku raka piersi guzki, zgrubienia czy obrzęki, tłumacząc je zmianami hormonalnymi w ciąży.

Brak odpowiedniej diagnostyki sprawia, że nawet 75 proc. przypadków raka piersi wykrywa się po porodzie, co oznacza, że nowotwór został przeoczony w trakcie ciąży lub przed nią. Żeby zmienić alarmujące statystyki, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników opracowały zalecenia odnośnie do wykonywania badania USG piersi u kobiet w ciąży i karmiących. Zgodnie z nimi wykonanie USG piersi jest wymagane u kobiet powyżej 35 roku życia, przy czym w I trymestrze ciąży u wszystkich ciężarnych, raz do roku u kobiet karmiących oraz zawsze w przypadku zmian w obrębie piersi jak guz, zaczerwienienie lub obrzęk. W przypadku kobiet poniżej 35 roku życia zalecenia dotyczą rozważenia badania USG piersi w I lub II trymestrze ciąży u kobiet ciężarnych, rozważenie badania USG piersi raz w roku u kobiet karmiących oraz wykonania badania USG zawsze w przypadku zmian w obrębie piersi takich jak guz, zaczerwienienie lub obrzęk.

– W przypadku raka czas odgrywa główną rolę. Opóźnienie w diagnozie, np. o 6 czy 7 miesięcy, powoduje zwiększenie liczby osób z przerzutami do węzłów chłonnych o 5–6 proc. To pogarsza dalsze leczenie pacjentki – podkreśla dr Paweł Guzik.