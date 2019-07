Spis powszechny w internecie, a zarobią media narodowe

– Szacujemy, że wypełnienie formularza powinno zająć ok. 10 minut. Próbne spisy, które przeprowadzimy w październiku br. oraz w kwietniu 2020 r., dadzą nam odpowiedź m.in. na pytanie, czy aplikacja jest czytelna i prosta w obsłudze dla użytkownika, czy należy ją poprawić albo uzupełnić – mówi nam Karolina Banaszek, rzeczniczka prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który odpowiada za narodowy spis. Najbliższy spis właśnie z powodów wykorzystania narzędzi informatycznych ma być tańszy od tego sprzed dekady. Limit wydatków, jaki przewiduje rządowy projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., szacuje, że w ciągu trzech lat wydamy z budżetu państwa na prace spisowe 386 mln zł, jednak w 2011 r. koszty były aż o 150 mln zł większe. Największym kosztem było zatrudnienie rachmistrzów spisowych do tradycyjnego zbierania informacji. Teraz ma być ich tylko ok. 16 tys. Będą pomagać lub uzupełniać nasze formularze. GUS zatrudni także pracowników do infolinii, którzy będą instruować, jak poprawnie wypełnić formularz.