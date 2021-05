Europejscy wydawcy prasy świętują Światowy Dzień Wolności Prasy

Pomimo upływu roku od pandemii koronawirusa i pomimo faktu, że Europejczycy ufają gazetom i czasopismom jako najważniejszym źródłom informacji wysokiej jakości, a ich nakłady cyfrowe osiągnęły rekordowy poziom, model biznesowy sektora prasowego został poważnie zagrożony w środowisku cyfrowym zdominowanym przez tzw. cyfrowych strażników dostępu (gatekeepers) - zauważają EMMA i ENPA.

Wydawcy zauważają, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek europejscy decydenci powinni ustanowić niezbędne ramy finansowe i regulacyjne, aby zagwarantować utrzymanie wolnego, niezależnego, zrównoważonego i zróżnicowanego sektora prasowego.

Dlatego wzywają do stworzenia odpowiednich warunków gwarantujących bezpieczeństwo dziennikarzy i pracowników mediów, a także zapewniających ich niezależność od wszelkich nacisków politycznych i instytucjonalnych. Sytuacja w niektórych krajach UE, w których wolność prasy została poważnie naruszona, jest nadal bardzo niepokojąca. Ważne jest również, aby wydarzenia takie jak pandemia, nie były

instrumentalizowane i wykorzystywane w celu narzucenia nieuzasadnionych ograniczeń wolności prasy. Tendencja ta została zauważona przez instytucje UE i podkreślona w mającej się wkrótce ukazać rekomendacji w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy.

Równolegle, w sprawozdaniach Rady Europy i organizacji Reporterzy bez Granic odnotowano wzrost liczby ataków słownych, fizycznych i sądowych na dziennikarzy. Aby móc inwestować w treści dziennikarskie i zapewnić bezpieczeństwo dziennikarzom, europejscy wydawcy prasy wzywają do szybkiego przyjęcia prawa pokrewnego wydawców prasy we wszystkich państwach członkowskich UE.

Ponieważ Unia Europejska przygotowuje się również do zwalczania nadużyć ze strony platform typu "gatekeeper" za pomocą Rozporządzenia o rynkach cyfrowych (Digital Services Act), EMMA i ENPA wzywają również do jej znacznego ulepszenia poprzez zobowiązanie „strażników dostępu” do zapewnienia uczciwego i niedyskryminującego dostępu do swoich usług oraz dodanie wiążącego mechanizmu zmuszającego ich do negocjowania uczciwych warunków cenowych.

Ilias Konteas, dyrektor wykonawczy EMMA i ENPA powiedział: „Prasa jest stróżem naszych europejskich demokracji. Poszanowanie praworządności, niezależne dziennikarstwo i wolność prasy muszą być zachowane w całej Unii Europejskiej. Aby Europa mogła wspierać zdrowy i zrównoważony sektor prasowy, instytucje europejskie muszą podjąć odpowiednie środki w celu zaradzenia obecnym zaburzeniom

równowagi na rynku cyfrowym, poprzez zapewnienie w Rozporządzeniu o rynkach cyfrowych przepisów, które odpowiednio będą nadużyciom cyfrowych platform i strażników dostępu."