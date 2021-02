Wiceministra zapytano o afery władzy, wykryte przez TVP Info. Wskazał „Czajkę” i Grodzkiego

Artur Soboń, wiceszef w Ministerstwie Aktywów Państwowych, został zapytany w TVN24 o afery, wykryte przez TVP Info przez ostatnie 5 lat. Polityk PiS najpierw poprosił o czas na zastanowienie, później wskazał aferę w oczyszczalni „Czajka” w Warszawie i zarzuty formułowane pod adresem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Soboń był jednym z sześciu polityków, biorących udział w programie „Kawa na ławę” w TVN24. W pewnym momencie, przy wątku dotyczącym podatku od reklam, dyskusja zeszła na poziom, prezentowany przez kanały Telewizji Publicznej i mediów prywatnych. - Nie kłammy, że to jest jakiś wpływ na niezależność mediów, na to, co mówią, w czyich są rękach itd. - przekonywał wiceminister, pytany o podatek. - Mamy wyłącznie kwestię skali. Możemy rozmawiać o tym, od którego momentu to jest podatek dla wielkich graczy, od którego momentu to jest podatek, który w jakikolwiek sposób zagraża tym lokalnym, słabszym podmiotom - mówił. Poniżej dalsza część artykułu

Prowadzący program Konrad Piasecki zapytał Sobonia, „jaką słabość, jaką aferę, jaką nieprawidłowość władzy przez ostatnich pięć lat pokazało TVP Info”. - Czy ktokolwiek z obecnych tutaj polityków, którzy uczestniczą w tej dyskusji, nie był zaproszony i nie brał udziału w programie TVP Info? Naprawdę bądźmy uczciwi i patrzmy na to, jak ten rynek medialny w Polsce wygląda, nie z perspektywy interesów właścicieli, tylko z perspektywy dobra publicznego, czyli Polaków - odpowiedział wiceminister, przy czym zastrzeżenie do tej tezy zgłosili Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy i Jakub Kulesza z Konfederacji. Ten ostatni wskazał, że do „Woronicza 17” - podobnego programu w TVP Info, który odbywał się przed „Kawą na ławę” - zaproszeni zostali politycy innych opcji, ale nie Konfederacji. Dopytywany o afery władzy, Soboń wskazał na „bardzo wiele interesujących wątków, np. dotyczących kolektora i tej awarii, którą żyła Polska przez lato”, mając na myśli głośną awarię w warszawskiej oczyszczalni „Czajka”. - To dla warszawiaków interesująca sprawa. To też jest władza - przekonywał. - Pomyślę sobie spokojnie, proszę oddać głos - dodał później, pytany o inne przykłady. Do sprawy wrócił po chwili. - Pani marszałek (Morawska-Stanecka - red.) mi o tym przypomniała, na najwyższych szczeblach władzy, bo chodzi o marszałka Senatu - powiedział. Chodzi o - jak określała TVP Info - „aferę kopertową”, do której miało dochodzić w szpitalu Szczecin-Zdunowo, kiedy dyrektorem placówki był Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu konsekwentnie zaprzecza, by przyjmował łapówki od pacjentów, a w sprawie nikomu nie postawiono dotąd żadnych zarzutów.