Polskie Radio traci słuchaczy. Pozycja prezes coraz słabsza

Według najnowszych badań Radio Track/Kantar w fali czerwiec–sierpień 2020 Programu Pierwszego słuchało 5,2 procent słuchaczy. Rok temu było to 5,7 proc. Trójka po aferze z Listą Przebojów i odejściu najbardziej znanych dziennikarzy dołuje jak nigdy w historii – słucha jej 3,9 proc. badanych. To spektakularny zjazd. Rok temu było to 4,8 procent, a w grudniu–lutym – 5,2.

Niezależnie jednak od instrumentów pomiaru sytuacja w PR SA jest coraz gorsza: spadają wpływy z reklam (pisaliśmy o tym w poniedziałek), nawet państwowe instytucje wycofują się ze współpracy z Trójką, a zapraszani przez dziennikarzy goście nie chcą występować na antenie. Od poniedziałku prezes Kamińska wznowiła także po przerwie związanej z pandemią codzienne spotkania z dyrektorami anten, podczas których wspólnie z wicedyrektor Biura Programowego Anną Czabańską zatwierdzają wszystkie tematy reporterskie, które pojawiają się w eterze. To oznacza, że po południu poprzedniego dnia dziennikarz musi temat zgłosić, by wydawca mógł go przekazać swojemu dyrektorowi do 19, aby ten z kolei był przygotowany na 9.30 na spotkanie z panią prezes. Jeśli materiał ma być wyemitowany następnego dnia np. o 17, daje to dobę opóźnienia w przekazywaniu informacji.