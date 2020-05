Ma to związek z sytuacją w Trójce oraz ingerencjami w Listę Przebojów Programu III po zwycięstwie piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”.



Mimo powtarzanych wielokrotnie pytań do dyrektora Kowalczewskiego o to, kto sugerował mu interwencje po piątkowym notowaniu – nie udzielił odpowiedzi.





Krzysztof Czabański nie pojawił się na posiedzeniu komisji. W tym czasie powoływał na członka zarządu TVP byłego prezesa Jacka Kurskiego, którego rezygnacji zażądał wcześniej prezydent Andrzej Duda.