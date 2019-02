Dziennikarka przeprasza za "niefortunną nieścisłość"

Mitchell wywołała oburzenie podczas relacjonowania wizyty wiceprezydenta Mike'a Pence'a i jego żony, zapowiadając ich obecność pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Wiceprezydent wraz z żoną odwiedzą miejsce powstania polskich Żydów w warszawskim getcie, które trwało miesiąc przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi - mówiła podczas relacji na żywo.

Słowa dziennikarki MSNBS wzbudziły oburzenie. Zareagowała na nie ambasada RP w USA, która prostowała jej wypowiedź, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz'15 żądał wydalenia dziennikarki lub jej przeprosin.

Sprawę skomentował równiez premier Morawiecki, który napisał na Twitterze, że "W Polsce okupowanej przez Niemcy nie istniał żaden "polski reżim"- to wielkie niezrozumienie warunków wojny. Zarówno Polacy, jak i Żydzi byli bestialsko mordowani przez Niemców. Polscy żołnierze walczyli każdego dnia II WŚ o wolność i życie wszystkich narodów".

Wieczorem w czwartek Andrea Mitchell zdecydowała się przeprosić za, jak to nazwała, "niefortunną nieścisłość".

"Popełniłam błąd mówiąc wczoraj, że w 1943 roku powstańcy w warszawskim getcie walczyli przeciwko polskiemu reżimowi. Aby było jasne: polski rząd nie uczestniczył w tych przerażających czynach" - napisała Mitchell.

I misspoke on the show yesterday when I discussed the 1943 Warsaw Ghetto Uprising. To be clear, the Polish government was not involved in these horrific acts. I apologize for the unfortunate inaccuracy.