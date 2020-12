Kandydat na jednorożca rośnie w siłę mimo pandemii

Na globalnym szczycie

Startup Booksy, założony przez Stefana Batorego – matematyka z wykształcenia, ultramaratończyka z zamiłowania, jednego z najbardziej doświadczonych polskich przedsiębiorców działających w sektorze nowych technologii – jeszcze przed połączeniem z Versum była najchętniej wybieraną aplikacją do rezerwacji w App Store i Google Store. Już od dawna spółka Batorego wymieniana była w gronie potencjalnych kandydatów na pierwszego polskiego jednorożca (startup o wycenie ponad 1 mld dol.). Teraz – gdy rodzima firma jest globalnym liderem oprogramowania do zarządzania salonami i największym na świecie tzw. marketplace'em dla branży hair & beauty (szacuje się, że tylko w przyszłym roku obsłuży blisko 100 mln wizyt o wartości ponad 10 mld zł) – to bez wątpienia główny pretendent do tego miana.