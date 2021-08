Mobilni gracze ofiarami hakerów. Są bezbronni

Globalny rynek gier wideo rośnie jak szalony – do 2023 r. będzie wart nawet 200 mld dol. W samej Polsce co roku wydawanych jest blisko 500 nowych tytułów, a roczne przychody tego sektora przekraczają 2 mld zł. Blisko połowę z nich generują gry mobilne. Smartfony zaczęły pełnić rolę przenośnych konsol. I choć trzech na czterech Polaków przyznaje się do gry na telefonie, to aż ponad 70 proc. smartfonów w naszym kraju wciąż nie jest zabezpieczona przed cyberatakami – wynika z najnowszego raportu firmy Check Point Software Technologies, przygotowanego dla „Rzeczpospolitej".

Czytaj także: Oszuści z OLX grasują na Facebook Marketplace. Tak kradną