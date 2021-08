Agora pokazuje wyniki

- Wyniki Agory oceniamy pozytywnie, choć nadal wysoka jest strata operacyjna. Spółka wygenerowała jednak dodatni wynik EBITDA (także bez MSSF16) mimo bardzo trudnej sytuacji w kinach. Na plus widzimy podniesienie prognoz dotyczących rynku reklamy, w tym reklamy zewnętrznej oraz to, że udało się utrzymać zadłużenie netto na poziomie zbliżonym do tego z końca roku 2020, mimo sporej straty w pierwszym półroczu – komentuje Dominik Niszcz, analityk Trigon DM. Podkreśla, że szybsza odbudowa przychodów w drugim półroczu jest oczekiwana, ale istotny będzie segment kin, którego przychody zależą m.in. od restrykcji związanych z pandemią oraz od tego, czy klienci przyzwyczajeni do stremingu i usług VoD wrócą szybko do kin.