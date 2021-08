Outdoor i kina odrabiają reklamowe straty

O 22 proc. urosły w tym roku przychody firm reklamy zewnętrznej. Reklamy wróciły też do kin. W poturbowanych przez Covid-19 segmentach nadal czuć niepewność.

Reklama zewnętrzna (outdoor) i kinowa to dwa segmenty rynku, które należą do największych przegranych pandemicznego roku. Ich obroty spadły o blisko 40 i 80 proc. W tym roku mogą notować istotny wzrost. Poniżej dalsza część artykułu

Według Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej firmy outdoorowe w minionym półroczu, a szczególnie w drugim kwartale zanotowały dużo wyższe przychody (IGRZ) niż rok wcześniej. W samym drugim kwartale urosły one o 143 proc. do 113 mln zł – szacuje IGRZ. Po półroczu były o 22 proc. wyższe niż rok temu.

Krzysztof Kulesz, dyrektor w reklamowej Publicis Groupe, która jest współautorem raportu opublikowanego przez izbę, wskazuje jednak na kilka spraw, które podcinają outdoorowi skrzydła.

– Pierwszy kwartał tego roku był dla firm reklamy zewnętrznej fatalny. Ożywienie nastąpiło właściwie w maju i kolejne miesiące wypadały nie najgorzej. Dynamiki są dodatnie. Jeśli chodzi o drugi kwartał, to sądzimy, że pokazywany przez IGRZ wzrost o ponad 140 proc. rok do roku to realny wynik. Trzeba jednak pamiętać, że outdoor od lat boryka się z różnymi problemami, które będą decydowały o wynikach segmentu w kolejnych kwartałach – mówi Kulesz.

– Pierwsza sprawa to badania widowni. Choć w czasie pandemii ruch uliczny istotnie zmalał, to nie było to odzwierciedlone w wynikach badań. To może podważać dodatkowo zaufanie do tego medium. Po drugie, w czasie pandemii reklamodawcy anulowali wiele kampanii i część z nich przekonała się, że bez tego medium da się funkcjonować. Stąd też odbudowa rynku przez outdoor jest wolniejsza niż wszyscy się spodziewali. Trzecia kwestia, niezwiązana już z pandemią to ustawa krajobrazowa i zmiany, które w związku z nią wprowadzają miasta, pozbywając się powoli części nośników. Reasumując, choć medium to zdobyło nową klientelę, przyciągając społeczników i samorządy, to myślę, że kolejne lata będą wymagające dla tego segmentu – dodaje dyrektor w Publicis Groupe.

Drugi segment mediowego rynku, który w 2020 r. ucierpiał szczególnie, a więc w tym roku powinien silnie odreagować, to kina. Jak pisaliśmy, widzowie powoli wracają przed duży ekran. Wracają też reklamodawcy, chociaż Bianka Pawlewska, dyrektor zarządzająca New Age Media International (Grupa Cineworld), nie podejmuje się podsumowania wyników z tego biznesu. – Pomimo limitów dostępnych miejsc w salach kinowych, już w czerwcu udało się nam osiągnąć relatywnie dużą frekwencję. Według naszych estymacji, w czerwcu tego roku sprzedano ponad 2 miliony biletów, co stanowi blisko 90 proc. frekwencji analogicznego okresu w 2019 roku. To z kolei przekłada się także na wzrost wpływów z emisji reklam. Naszym zdaniem jest jeszcze jednak za wcześnie na konkretne zestawienia liczbowe – mówi Pawlewska.

W II kw. 2020 r. kina praktycznie nie miały przychodu z reklam. Rok wcześniej uzyskały w sumie 39 mln zł. – Kina w Polsce otworzyły się na przełomie maja i czerwca, trudno więc oczekiwać aby drugi kwartał był dla nich szczególnie dobry pod względem reklamowych wpływów. Widownia premierowych weekendów, które bywały nawet lepsze niż w 2019 r., może wskazywać, że perspektywy na drugą połowę roku rysują się dla tego segmentu nienajgorsze – komentuje Kulesz.

– Jest jednak jedno ale, to czwarta fala koronawirusa, która – o ile nadejdzie – może sprawić, że kina ponownie zostaną zamknięte. Dlatego prognozowanie wydatków na to medium obarczone jest sporym ryzykiem. Jesień dla branży może być zarówno bardzo dobra, podobna do drugiej połowy 2019 r., jak i bardzo zła. Co do zestawu reklamodawców, to nie spodziewam się tu istotnych zmian. Najwięksi klienci kin to firmy współpracujące z tym medium na długofalowych zasadach – dodaje dyrektor z Publicis Groupe.