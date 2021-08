Kablówki też zaczynają stawiać na światłowód

Telewizje kablowe do niedawna utrzymywały, że stosowana przez nie technologia przewodowa – światłowodowo-miedziana skrętka HFC i jej standard Docsis – ma przed sobą długie życie. Fakty są jednak takie, że kablówki, także w Polsce, coraz częściej podłączają nowych abonentów w technologii czysto światłowodowej (FTTH/GPON). Robią to, przy tym zwykle korzystając z dotacji unijnych lub łączy budowanych przez światłowodowych hurtowników. Wyjątkiem jak na razie jest wielkopolska grupa Inea, która przestawiła się na światłowód.

Na dużo bardziej istotną zmianę zdecydowali się Grupa Liberty Global, właściciel UPC Polska, i hiszpańska Telefonica. Należący do nich operator konwergentny Virgin Media O2, działający w Wielkiej Brytanii, ogłosił, że zamiast modernizować sieć do najnowszej wersji standardu Docsis, do 2028 r. zbuduje sieć światłowodową, w której zasięgu będzie 15,5 mln gospodarstw domowych.

Według wyliczeń FTTH Council w 2020 r. Polska należała do pięciu państw Unii Europejskiej o najszybszym rozwoju sieci światłowodowego dostępu do internetu. Zasięg takiej infrastruktury powiększył się (do końca września ub.r.) o ponad 963 tys. gospodarstw domowych do ponad 6 mln (41,3 proc. wszystkich). Odsetek domostw korzystających z takiego dostępu wyniósł wówczas 14,5 proc.