Czarna Wdowa pokonuje Cruellę, czyli lato należy do młodego widza

Od końca czerwca sale w multipleksach mogą być zapełnione w 75 procentach. Obecnie to raczej nieosiągalny wynik

W kinach wielosalowych przybywa widzów. Wyniki multipleksów są jednak nadal słabsze niż w rekordowym 2019 roku. Branża czeka na październikową premierę Bonda i polskie filmy.

Filmy dla dzieci zdominowały TOP10 najchętniej oglądanych kinowych tytułów w II kw. br. Trzeci kwartał na razie należy do „Czarnej Wdowy". Kina liczą, że program pomocowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej sprawi, iż ich repertuar zasilą polskie filmy.

Trudne początki

Mamy najnowsze dane Boxoffice o frekwencji w kinach w minionym kwartale oraz za pierwszą część lipca. Są wprawdzie okrojone (swoich danych nie udostępnia jeden z największych dystrybutorów – UIP), ale lepszych nadal nie ma. Zbiera je, z trudnościami, i nie publikuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. To podobno ma się zmienić.

W minionym kwartale, pierwszym, gdy działały największe kina w kraju, sprzedało się ostatecznie 2,48 mln biletów, a wpływy z nich to około 44,5 mln zł. To oznacza, że druga połowa czerwca była dla kin bardzo dobra. Jak pisaliśmy, do 13 czerwca frekwencja wyniosła bowiem około 1,5 mln widzów.

W sumie w całym drugim kwartale, według danych, którymi dysponujem...

