Policja w Hongkongu wkroczyła do prodemokratycznej redakcji

W trakcie akcji policji aresztowano trzech czołowych redaktorów i dwóch wyższych rangą dyrektorów tabloidu, którego właścicielem jest założyciel Next Digital Ltd i działacz na rzecz demokracji, Jimmy Lai, zaciekły krytyk Pekinu, który obecnie odsiaduje ponad rok więzienia za udział w nieautoryzowanych protestach - informuje agencja Bloomberga.

- Wolność prasy nie jest „tarczą" dla nielegalnych działań – napisało w oświadczeniu Biuro Łącznikowe chińskiego rządu. - Bez względu na to, jaki mają status zawodowy i pochodzenie, bez względu na to, jakie wsparcie mają za sobą, każdy, kto narusza prawo bezpieczeństwa narodowego Hongkongu i odpowiednie przepisy, zostanie surowo ukarany przez prawo - dodano.

Bezprecedensowe posunięcie polegające na aresztowaniu doświadczonych redaktorów dużej gazety – i ostrzeżeniu innych dziennikarzy, aby uważali na to, co piszą – wstrząsnęło miastem, które od czasu historycznych protestów ulicznych w 2019 roku było świadkiem szybkiego niszczenia przez Pekin podstawowych wolności w byłej kolonii brytyjskiej - pisze Bloomberg. Nie ujawniono szczegółów na temat artykułów, o których mowa, co prowadzi do spekulacji i obaw, że Pekin użyje niejasno sformułowanego prawa bezpieczeństwa narodowego, aby móc wsadzać dziennikarzy do więzienia za jakiekolwiek krytyczne artykuły i reportaże.