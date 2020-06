Poczta Polska ściga za abonament RTV. Sasin interweniuje

Wicepremier we wpisie na Twitterze powołał się na "wyjątkowe okoliczności", a także na "smutną spuściznę rządów Donalda Tuska". Ostatnio Poczta rozliczała z zaległego abonamentu głównie emerytów i rencistów. Prawo pozwala jej ściągać należności nawet do pięciu lat wstecz.

Kwestia ściągalności abonamentu RTV to smutna spuścizna rządów @donaldtusk. To kolejna kwestia do gruntownego przemodelowania po naszych poprzednikach. Obecnie - biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności - poprosiłem @PocztaPolska o wstrzymanie działań w tym zakresie.