Z głębokim żalem informujemy o śmierci Wiesława Podkańskiego, wieloletniego prezesa honorowego naszej firmy, który wniósł nieoceniony wkład w rozwój polskich mediów – napisał portal Onet.

"Wiesław Podkański wniósł nieoceniony wkład w rozwój mediów w Polsce, dzięki niezwykłej umiejętności jednoczenia ludzi wokół wspólnych wartości. Nieustannie bronił wolności prasy i dążył do podnoszenia standardów dziennikarstwa, wierząc, że rzetelne i niezależne media są fundamentem demokracji. Jego odejście jest wielką stratą dla całej branży medialnej. Zapamiętamy Wiesława Podkańskiego jako człowieka wielkiej kultury i serdeczności, zawsze gotowego do pomocy, do rozmowy i do dzielenia się swoją wiedzą. Jego dorobek pozostanie dla nas inspiracją" — napisał obecny prezes Ringier Axel Springer Polska Aleksander Kutela.

Wiesław Podkański był wcześniej redaktorem naczelnym miesięcznika "Auto International" oraz współzałożycielem i prezesem Izby Wydawców Prasy. Zrezygnował z tego stanowiska w połowie 2018 roku, uzasadniając to względami zdrowotnymi.

Sprawował funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu spółki Phoenix Intermedia.